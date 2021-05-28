竹市某高中老師傳性侵傳播妺未遂 市府將開專審會解聘

新竹市1間市立高中曾擔任過學務主任的邱姓體育老師，被爆料趁帶隊比賽期間多次出入不當場所喝花酒、點傳播妹，還曾性侵未遂，逼傳播妹打手槍。校方今天表示，該師個人行為有損師德，讓師生蒙羞，由於先前教評會2次審議不通過解聘，市府已建議校方依教師法解聘，2年內不得聘任，為符法規，市府教育處決定首度開專審會處理。

新竹市政府教育處長沈靜濤說，該校教師會未通過解聘，他認為並非師師相護，而是當時是以性侵事件為前提討論，老師不好做決定，就市府立場，認為身為老師不該出入不適當場所，甚至做出猥褻等行為，因此決定依照教師法召開專審會，由市府安排律師等第三方公正委員討論，5月已進行1次書面審查，待疫情趨緩後，將會有定案。

校方指出，有民眾檢舉該名邱姓體育老師利用帶隊比賽執行公務之便，多次進出不適當場所喝花酒、點傳播妹，其中1次為2018年底在某KTV發生違反性自主情事，據悉，邱姓老師酒酣耳熱之際，竟將傳播妹拉到廁所非禮欲性侵，最後改逼女子幫打手槍。

該校新任校長去年底上任後接獲多名家長檢舉，曾任學務主任的邱姓體育老師多種獸行才曝光，校方指出，受理檢舉後即依教師法規定，在時間內召開校事會議，當時並決議組成調查小組進行調查，遭猥褻的女子也透過視訊作證，由於依調查事實認定邱師確實有「違反性自主、性猥褻」情事，建議依教師法第14條第11款規定予以解聘。

不過，該校去年12月28日召開教評會未通過該師解聘案，市府獲悉後認為教評會決議確有違失、退回該案重審，今年3月8日該校再開第2次教評會，但教評會仍做出不通過解聘的決議，該校據此函報市府，表示尊重教評會合議制結果，但並不認同決議。