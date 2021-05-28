不甩防疫竟偷「淫業」 警斷開連結逮1馬夫2名越籍女子

萬華阿公店「獅子王」引發群聚效應，卻仍有八大行業違規營業，險造成疫情破口。楠梓警分局昨天查獲2名越南女子，於高雄某處民宅出租套房，從事性交易，另逮捕本國媒介交易的謝姓馬伕，與一名黃姓嫖客；警詢後，將謝男依妨害風化罪移送；2名越南籍女子均依社會秩序維護法裁罰並移送移民署，並依傳染病防治法交由衛生局裁罰。

近期全國進入防疫三級警戒，嚴令八大業者及休閒育樂業全面停止營業，並停止室內5人以上、室外10人以上聚會，豈料，仍有部分情色業者轉移陣地，繼續非法經營；楠梓警方日前接獲情資，發現轄內民宅出租套房有從事性交易情事，便隨即展開調查。

經查，確定違法屬實，便於昨天持搜索票前往該出租套房逮人，現場共查獲兩名越籍女子，分別為39歲黃姓女子與25歲武姓女子，兩人分別從台北、台南來到高雄；另有籍媒介馬伕謝姓男子，與一名準備進行交易的黃姓嫖客。

據了解，色情業者透過網站張貼年輕貌美女子圖片，來吸引顧客上門，並採預約來進行色情服務，另為躲避查緝，也將交易場所，轉移至汽車旅館、公寓或大廈、民宅出租套房。