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3名女信徒遭住持猥褻性侵 犯後竟還索取紅包禮與送金牌

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市潭子區太和宮住持謝男，假藉神明上身，佯為3名女信徒續命、看床位、醫治身體，涉嫌猥褻性侵女信徒，甚至犯後還向女信徒索取紅包禮、金牌，被害人向其他信徒詢問是否有男女不當接觸，才驚覺受害，事後謝男及謝父等下跪道歉，經3名被害人報警處理，謝男否認犯行，檢察官不採信，今天依強制性交、強制猥褻、竊錄等罪將他起訴，並請法官從重量刑。

謝男供稱，2019年下旬晚上，在太和宮內，對小春從事科儀並收取紅包禮；2015年間，到小夏住處看床位，小夏坐在他大腿上、他有撫摸小夏腰部，隨即小夏將他開大喊「你要幹什麼」；有與小秋多次相約在摩鐵，為她從事記不得的科儀，收取紅包禮及金牌2面。

檢察官查扣謝男的手機，發現內有多張遮掩臉部的女性裸露胸部、下體或僅著內衣褲的照片，以及拍攝被害人小秋裸露隱私部位的相片、影片。

檢察官審酌，謝男利用人性對宗教信仰、疾病未知而脆弱心理，多次猥褻、性侵被害人，但謝男到庭後全盤否認，毫無悔意，私自拍攝更造成被害人心理強烈創傷，因此請法官從重量刑，以示懲儆。

起訴書指出，謝男（39歲）為位於中市潭子區太和宮的住持及乩童，竟假藉神明上身、為神明代言人的身分，2019年8月下旬，在太和宮內，對女信徒小春（化名）佯稱「你的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快見不到人」，致小春心生畏懼，叫小春進入淨房，以實行科儀為由要求她脫衣，以紅布矇住雙眼，再以手觸摸她胸部2、3分鐘，結束後再向她收取紅包禮3600元。

2015年間，謝男在女信徒小夏（化名）高雄市區的租屋處，佯稱要協助小夏看床位，帶威士忌至小夏租屋處飲用後，解開她上衣扣子，摸她的右乳房，經小夏大叫並制止，謝男始倉皇離去。

2019年3月28日晚間，謝男前往女信徒小秋（化名）位於中市的租屋處，以從事科儀為由，佯稱可以醫治她的身體，要求她脫去衣褲，以棉被蓋住臉部，再以手觸摸她胸部，並以手機拍裸照，結束後再向索取紅包禮3000元。同年4月4日，在台中市軍功路的摩鐵，謝再以醫治身體、轉運為由，要求小夏脫去衣褲，再拍攝被害人隱私部位照片，再向小夏索取紅包禮5000元。

謝男又於2019年4月16日下午，在摩鐵內佯稱小秋罹病是因前世情人糾纏，要求小秋脫去全身衣物，再指侵被害人得逞，結束後謝向小秋索款8000元，以及價值1萬1400元的2面金牌。

後來，3名被害人透過其他信徒詢問是否有不當男女接觸行為，才驚覺受害，遂於2020年9月17日，被害人在場親自或透過他人轉述，謝男及謝父等親屬當場下跪道歉，然開會結束後謝男等人無意和解認錯，被害人遂報警處理。

潭子區太和宮住持謝男，假藉神明上身，佯為3名女信徒續命、看床位、醫治身體，涉嫌猥褻，性侵女信徒，檢察官依強制性交、強制猥褻、竊錄等罪將他起訴，並請法官從重量刑。圖／本報資料照
潭子區太和宮住持謝男，假藉神明上身，佯為3名女信徒續命、看床位、醫治身體，涉嫌猥褻，性侵女信徒，檢察官依強制性交、強制猥褻、竊錄等罪將他起訴，並請法官從重量刑。圖／本報資料照

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