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影／疫情下男客仍約長腿妹性交易 警斬斷「人與人連結」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因應新冠肺炎確診病例增，台中已升級三級警戒，第六警分局為免隱密性高的汽車旅館，變成防疫破口，近日都會同觀光局，針對轄內汽車旅館進行防疫勤務，昨天下午警方執勤時，在西屯區某汽車旅館內，查獲蔡姓女子與黃姓男客性交易，當場查扣現金3500元，警方除規勸二人配合防疫規定外，也將二人依違反社會秩序維護法，送分局裁罰。

台中市第六警分局表示，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，為避免部分旅客或民眾因相關特定行業暫停營業後，轉至隱密性較高的汽車旅館群聚，造成防疫破口，分局除配合市政府觀光局，加強宣導汽車旅館業者，確保業者落實相關防疫規定。

第六警分局市政派出所員警在昨天下午4時許，與觀光局執行汽車旅館業防疫勤務時，在西屯區某汽車旅館內，當場查獲蔡姓女子（42歲）與黃姓男客（57歲）從事性交易，並查扣性交易所得3500元，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

第六警分局長吳耀南強調，此案雖然沒有違反傳染病防治法，但在疫情嚴峻的期間，警方仍然持續加強取締不法，阻斷染疫風險，避免疫情破口；同時呼籲民眾遵守防疫規定，警方如發現民眾違反防疫規定於汽車旅館內群聚者，將依規定函請市府裁罰。

台中市第六警分局昨天配合觀光局前往轄內汽車旅館執勤時，查獲蔡姓女子與黃姓男子性交易，依規定裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局昨天配合觀光局前往轄內汽車旅館執勤時，查獲蔡姓女子與黃姓男子性交易，依規定裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局昨天配合觀光局前往轄內汽車旅館執勤時，查獲蔡姓女子與黃姓男子性交易，依規定裁罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局昨天配合觀光局前往轄內汽車旅館執勤時，查獲蔡姓女子與黃姓男子性交易，依規定裁罰。記者陳宏睿／翻攝

汽車旅館 新冠肺炎 疫情 三級警戒 性交易

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