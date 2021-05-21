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女子按摩中褲子突遭推拿師拉下性侵 心靈受傷崩潰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋（化名）多次到整復推拿館消費，由莊姓推拿整骨師為她按摩，去年10月再度前往按摩時，褲子突遭莊男強拉至膝蓋，慘遭莊男指侵，讓她覺得心靈很受傷、崩潰，有一種信賴崩潰的感覺，經被害人提告，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。可上訴二審。

莊男坦承服務過程中，徒手撫摸小蘋的下體，又親吻她的乳頭，但否認強制性交犯行，辯稱小蘋的短褲及內褲是她自己脫下的，在推拿過程中，他沒有指侵，只有撫摸她的下體，且當時她將完全沒有任何反抗行為。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，莊男是推拿整骨師，而小蘋多次前往消費，去年10月1日下午，她再前往推拿館進行全身油壓按摩消費。由於她因前次至該館消費按摩時，莊要求她褪去上半身衣物，故這次她依前次消費經驗，自行將上衣及內衣脫下，僅著短褲及內褲趴臥於診療床上，由莊為她全身按摩服務。

未料，莊男為小蘋按摩過程中，因肢體接觸，萌生色慾，竟趁店內無人在場，先要求趴在診療床上的小蘋轉為正面，繼以按摩大小腿部、臀部為由，將她穿著短褲及內褲拉至膝蓋處，藉按摩她大腿內側及鼠蹊部時，徒手撫摸她的下體。

小蘋見狀雖感有異，惟因突遇此事而畏懼驚嚇，不敢有明確抗拒之動作，遂蜷曲雙腿、雙手抱胸，莊順勢指侵被害人，小蘋立刻以手推拒並口頭稱「不要」，以表達拒絕之意，然莊不僅未停止行為，反要求她放輕鬆，並再次指侵被害人，同時撫摸及親吻胸部，經被害人報警處理。

合議庭審酌，莊男在推拿館擔任按摩師，本應恪守本分，嚴守職業紀錄為不特定大眾提供商業服務，竟為滿除一己私慾，濫用被害人對按摩專業尊重與信賴，見店內無其他顧客在場，趁機強制性交得逞，造成被害人身心受創，予以判刑。

女子小蘋（化名）多次到整復推拿館消費，由莊姓推拿整骨師為她按摩，去年10月再度前往按摩時，褲子突遭莊男強拉至膝蓋，慘遭莊男指侵，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照
女子小蘋（化名）多次到整復推拿館消費，由莊姓推拿整骨師為她按摩，去年10月再度前往按摩時，褲子突遭莊男強拉至膝蓋，慘遭莊男指侵，台中地院依強制性交罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照

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