堂哥逼堂妹陪看A片換穿內褲 闖房門搶手機遭判刑

一名堂哥去年1月要求年僅國中堂妹陪看情色影片，甚至要求堂妹換穿動漫服，及僅穿著內褲讓他拍照，堂妹事後疏遠堂哥，沒想到堂哥至堂妹家，竟不滿堂妹躲在房間，威脅開門，又搶走手機，堂妹驚嚇大哭，阿嬤才出現制止。士林地方法院依照成年人故意對少年犯強制罪，2罪，各處拘役40天，應執行拘役70天，緩刑2年，緩刑期間不得靠近堂妹。可上訴。

判決指出，2019年間堂哥要求堂妹陪同觀看18禁影片「若不配合，就不理會妳」又私下購買內褲給堂妹，聲稱「不配合換上內褲，就不再陪妳玩」堂妹委屈換上內褲，事後堂妹就遠離堂哥，保持距離，不料去年1月堂哥找到堂妹家，堂妹見狀緊張的鎖上2樓房門，堂哥竟徒手撞門「若不開門，就要把門拆掉」。

堂妹心生畏懼依照指示開門，堂哥隨即用腳抵住房門，不讓堂妹關門，緊接著搶走堂妹手機下樓，不讓她使用。同住的阿嬤聽到堂妹哭泣聲上前關心，堂哥才歸還手機。

合議庭認為，堂哥看情色影片時，堂哥就用電腦螢幕播放，堂妹在旁會看，堂哥沒有生理反應也沒摸生殖器等，此方式尚未達到壓抑堂妹性自主決定權程度，不能以強制猥褻罪相繩。

合議庭審酌，堂哥趁13歲堂妹年輕可欺，要求陪同看情色影片，或穿動漫服飾，甚至僅著內褲相示，堂妹疏遠後不知反省，以強暴、脅迫方式迫使開門，又發現堂妹持有手機後，再以強暴方式搶走手機，妨害使用手機權利。