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在公司更衣室天花板架設針孔 竹科工程師遭判刑7月
竹科沈姓工程師發現李姓女同事中午運動後都會到公司更衣室沐浴，竟當起偷拍狼，透過百葉門板縫隙處持手機偷拍李穿內衣褲、吹頭髮，之後甚至跑到更衣室與淋浴間，在天花板架設針孔設備，藉此偷拍李與另名女同事裸身沐浴，直到去年11月，沈用手機偷拍時被李逮個正著，報警後於電腦中發現多個偷拍影像檔；新竹地院審理終結，依竊錄身體隱私部位罪判刑7月。
經查，31歲沈男在竹科一間科技公司擔任工程師，每周約有2、3天都會和李姓女同事利用中午休息時間到公司球場或健身房運動，沈得知李運動後都會到公司7樓更衣室沐浴，竟色膽包天當起偷拍狼，透過百葉門板縫隙處持手機偷拍李穿內衣褲、吹頭髮，並將偷拍畫面存入電腦。
去年10月間，李男利用早上7樓無人之際，在更衣間天花板架設針孔攝影機，每天下班後再前往拆卸，竊此偷錄李女與另名女同事。去年11月5日，李女在更衣間無意間發現百葉門板縫隙中有手機晃動，上前查看時將偷拍的沈逮個正著，並報警提告。
法官認為，沈男為滿足個人慾望，無視他人在日常生活中的隱私維護，竟在公司更衣室及淋浴間內擅自以手機及針孔錄影設備竊錄兩名女同事，非但侵害告對方人格隱私權，也造成心理恐慌及不安全感，考量沈坦承犯行，又無錢科，審酌依三個竊錄身體隱私部位罪判刑7月，易科罰金21萬元。
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