在公司更衣室天花板架設針孔 竹科工程師遭判刑7月

竹科沈姓工程師發現李姓女同事中午運動後都會到公司更衣室沐浴，竟當起偷拍狼，透過百葉門板縫隙處持手機偷拍李穿內衣褲、吹頭髮，之後甚至跑到更衣室與淋浴間，在天花板架設針孔設備，藉此偷拍李與另名女同事裸身沐浴，直到去年11月，沈用手機偷拍時被李逮個正著，報警後於電腦中發現多個偷拍影像檔；新竹地院審理終結，依竊錄身體隱私部位罪判刑7月。

經查，31歲沈男在竹科一間科技公司擔任工程師，每周約有2、3天都會和李姓女同事利用中午休息時間到公司球場或健身房運動，沈得知李運動後都會到公司7樓更衣室沐浴，竟色膽包天當起偷拍狼，透過百葉門板縫隙處持手機偷拍李穿內衣褲、吹頭髮，並將偷拍畫面存入電腦。

去年10月間，李男利用早上7樓無人之際，在更衣間天花板架設針孔攝影機，每天下班後再前往拆卸，竊此偷錄李女與另名女同事。去年11月5日，李女在更衣間無意間發現百葉門板縫隙中有手機晃動，上前查看時將偷拍的沈逮個正著，並報警提告。