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「是不是上我老婆」夫妻設約砲陷阱 坑殺軍人、男大生

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄簡姓、張姓夫妻檔設計約砲陷阱，由張女在交友軟體約來朱姓職業軍人，朱男赴約後，張女挑逗朱男脫到剩內褲，隨後簡男現身房內質問「是不是上我老婆？」合手坑殺朱男近8萬元；後來兩人又以同樣手法，騙來廖姓男大生，廖男因帳戶僅剩900元，兩人逼廖用機車典當借款再至通訊行申辦iPhone11 pro才願意放人，高雄地檢署偵結，將這對夫妻檔依恐嚇取財罪嫌起訴。

檢方調查，32歲簡男與29歲的張女編寫交友劇本，去年1月16日晚間7時許，張女透過交友軟體與朱姓軍人約砲，朱男見張女熱情，隨即到高雄市鳳山區與張女碰面，簡男則在租屋處附近埋伏等候。

朱男入屋後，張女用言語、肢體動作勾得朱男慾火難耐，等到朱脫到剩下內褲後，簡男突然現身租屋處，追問朱「是不是上過我老婆」、「不賠償就找兄弟處理」，朱男見狀隨即交出提款卡，簡男將帳戶內7萬9千元提領一空後，再與朱男簽立和解書。

沒多久簡男、張女故技重施，張女約來廖姓男大生，同樣在租屋處勾得廖男慾火難耐，廖男在床上抱住張女後，簡男突然現身房內，對廖男拳打腳踢「這件事情你打算怎麼處理」。

廖男見不敵簡男，當場交出提款卡，但帳戶內僅剩900元，兩人不甘空手而歸，逼迫廖男用機車去當鋪店當，再找來胡姓友人幫忙，用拳頭逼迫廖男就範。

雖然廖男成功借到3萬元，但3人得手後仍不滿意，張女強迫廖交出在學資料，將個資傳給通訊行後，用廖男名義購買iPhone11 pro，完成門號申辦後，3人再載著廖男至通訊行「取貨」拿到手機後才點頭放人。

簡男、張女、胡男喊冤，稱朱男、廖男是「自願」賠償，並沒有逼迫他們拿錢和解，3人說詞不被檢方採信，高雄地檢署偵結，今依恐嚇取財罪嫌將3人起訴。

張女、簡男合演約砲陷阱，坑殺朱姓軍人及廖姓男大生，被高雄地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴。記者張議晨／攝影
張女、簡男合演約砲陷阱，坑殺朱姓軍人及廖姓男大生，被高雄地檢署依恐嚇取財罪嫌起訴。記者張議晨／攝影

交友軟體 恐嚇 軍人

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