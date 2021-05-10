介紹工作卻用謊言性侵少女 男遭判8年半

29歲的鄭姓男子在人力仲介公司工作，媒介工作時認識求職的17歲少女。鄭男2019年間先帶少女去五股面試，接著謊稱少女的性愛畫面外流，要8-12萬才能處理，他要求跟少女性交並拍攝影片，就可以幫忙，導致少女慌張下誤信，事後發覺不對報警。新北地方法院依以詐術使少年被拍攝性交行為之電子訊號等罪，處有期徒刑8年6月。

判決指出，任職在人力仲介公司的鄭男在媒合工作時，認識想找工作的17歲少女，他在2019年11月間帶少女到五股的蛋糕店面試，結束後，他謊稱在網路上看到少女的性愛影片，對方要求8-12萬才能處理。

鄭男問少女有沒有辦法出這筆錢，少女說沒辦法，鄭男就說可以幫忙墊付，之後少女再慢慢還款，但條件是要跟他性交並拍攝影片當作擔保。少女一時陷入混亂，很害怕，擔心網路上真的有她的性愛影片，旁邊也沒有人，所以不敢抗拒，強忍著不願意跟鄭男在展場的女廁性交並拍攝影片，結束後少女不斷哭泣。

鄭男辯稱他真的有墊款8萬幫少女處理性愛影片一事，少女是自願跟他發生性行為，如果她不願意，也會借她錢。辯護人更稱少女有打工經驗，如果鄭男真的說謊誘騙，少女有社會經驗應該會發覺才對。

法院調查發現，鄭男所稱處理性愛影像一事全都是謊言，他無法證明有接獲陌生男子來電勒索及交付款項，也沒辦法拿出少女外流影片的證明。且鄭男供詞不斷改變，前後不一，難以採信他的說法。