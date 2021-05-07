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律師勾結賣淫集團 仙人跳涉詐多名男子削千萬元

中央社 / 高雄7日電

王姓律師與賣淫集團合作，涉嫌以仙人跳手法坑殺逾40名男客，狠削上千萬元和解金。高雄地檢署昨天聲押主嫌徐姓男子獲准，王姓律師以5萬元交保。

高雄地檢署今天指出，以31歲徐男為首的賣淫集團，涉嫌自今年1月起以謊稱能與未成年少女性交易的仙人跳手法坑殺男客。

地檢署表示，徐男先在包養網站尋找欲從事性交易的數名女子，再由26歲杜姓、21歲簡姓女子幫忙尋找想與未成年少女從事性交易的男客，並仲介女子前往約定地點完成性交易，1次交易價格約新台幣6000至7000元，地點遍及全台。

檢方查出，有經營賣淫集團前科的徐男還與王姓律師合作，當男客完成性交易後，徐男與涉案共犯偽裝成賣淫女子的父母先打電話警告男客，再由王男出面向男客謊稱是與未成年少女性交易，並要求男客支付10萬到100萬元和解金，否則就要告發男客。

被鎖定的男客為避免曝光惹上麻煩，多選擇付錢了事，其中身分不乏有醫生、企業主等。王男負責出面與男客簽下和解書收錢，事後再與徐男等人分贓，初估受害人數達40多人。

網路警察巡邏時，查到有關未成年少女性交易訊息，高雄地檢署重大刑案專組並聯合北高、桃園、台南警方偵辦仙人跳詐騙集團，3日指揮專案小組持搜索票前往多處詐欺機房、律師事務所執行搜索，並拘提及通知徐姓主嫌等人到案說明。

全案經高雄地檢署檢察官鄭博仁訊問後，認為徐男涉犯兒童及少年性剝削防制條例性交行為、加重詐欺取財等罪嫌重大，且有羈押原因及必要性，昨天向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。

其餘涉案共犯分別請回、限制住居、限制出境出海，被列共犯的王男因坦承犯行，檢方諭知以5萬元交保候傳。

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