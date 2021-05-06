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噁男搭捷運坐短裙女對面 邊偷拍她內褲邊抓生殖器遭訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市45歲楊姓男子曾尾隨陌生女子進公寓，在樓梯間強脫女子內褲遭判刑，出獄後不知悔改，去年楊在捷運見一名女子穿短裙，便坐在女子對面拿出手機，邊偷拍女子內褲邊撫摸生殖器，經女子發現報警。士林地檢署偵結，依妨害秘密罪將楊起訴。

起訴指出，楊今年2月12日晚上11點，搭乘台北捷運見車廂內的林姓女子穿短裙，便坐在林女對面，林女途中換車，楊尾隨，見林女坐進車廂，楊在對面拿出手機錄下林女短裙、大腿、內褲等部位長達9分多鐘，同時將手深入內褲撫摸生殖器，被林發現報警。

檢察官根據監視畫面並傳喚目擊楊偷男拍行為的謝姓乘客，依妨害秘密罪嫌將楊起訴，另林女提告楊公然猥褻，檢察官認為楊撫摸生殖器時間太短，又無裸露生殖器，不構成公然猥褻要件。

楊男多年前曾尾隨一名女子進入公寓，女子覺得奇怪，楊謊稱他是公寓住戶；成功跟著女子進入公寓後，在樓梯突然將女子裙子掀起，脫掉內褲，事後遭法官判處3年6月有期徒刑，2014年出獄。

楊多年前曾強脫陌生女子內褲，這次又在捷運偷拍他人內褲遭起訴。捷運車廂示意圖。聯合報系資料照
楊多年前曾強脫陌生女子內褲，這次又在捷運偷拍他人內褲遭起訴。捷運車廂示意圖。聯合報系資料照

猥褻 車廂 捷運

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