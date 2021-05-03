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惡男見熟女房客起歹念 拖進房內強盜性侵遭訴
台中市楊姓男子在今年2月間在公寓租屋處，發現一名熟女房客，心生歹念，尾隨女子到樓梯間後，強押進房內，搶走她4400元財物，毆打並逼女子口交、性侵得逞；女子為脫困，佯裝配合，取得信任離開，隨即到醫院驗傷、報警，警方在案發地查獲楊，並起獲毒品、折疊刀等贓證物。台中地檢署偵結依強盜性侵等罪嫌起訴。
起訴指出，楊姓男子（53歲）在今年2月19日晚間6時許，原本承租的西區租屋處，發現一名熟女向房東繳房租，楊認為有機可乘，等女子繳完房租後，尾隨女子到樓梯間，並以左手摀住女子口鼻、右手掐著脖子的方式，將女子押進另名房客的房間內，過程中女子一度大聲呼救，但楊恐嚇「身上有刀」，女子擔心被傷害，所以不敢再聲張。
楊姓男子將女子拖進房間內後，因仍不斷掙扎，遭楊徒手毆打口鼻，導致女子流鼻血，楊強行拿走女子身上的錢包後，拿走錢包內4400元，楊接著要求女子脫掉衣服，到浴室內洗澡，楊也脫光到浴室內，與女子一起共浴，要求女子替他口交，隨後強逼女子到床上性侵。
女子遭性侵後，為了安全離開，向楊姓男子謊稱，想回租屋處拿菸，並強調不會報警，楊尾隨女子回租屋處拿菸、打火機後，再與楊回案發房間，女子為求安全脫困，期間還幫楊按摩、聊天，取得楊信任後，楊還給女子2400元後，讓女子離開。
女子因擔心罹患性病，趕緊到醫院驗傷、檢查，並通知警方到場，第一警分局在隔天凌晨1時許，在案發地點的公寓內，查獲在房間內的楊姓男子，另外查獲折疊刀、吸食器、2000元現金及偽鈔等贓證物。台中地檢署偵結，依強盜性侵、侵入住宅、恐嚇罪嫌起訴。
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