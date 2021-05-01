性侵案以精蟲數高達7200萬聲請再審 二審認無新證據駁回

男子阿正（化名）4年前與女子小麗（化名）至KTV唱歌，趁她酒醉帶去摩鐵性侵得逞，被依乘機性交罪判刑3年6月定讞，阿正不服判決，指出本案未採得精子細胞，僅檢出極微量與他相符之Y染色體DNA-STR型別，強調他的精蟲數量高達7200萬隻/ml，若他真有性侵小麗，何以未檢出精子細胞，向法院聲請再審，二審認縱他未患有精蟲少症，也不能推翻性侵事實，以他未提出新事實、新證據，將阿正聲請再審駁回。可上訴。

判決書指出，阿正於2017年12月1日晚間，與小麗及友人去KTV歡唱，小麗酒後癱軟在沙發上，由阿正及另名友人搭計車載至摩鐵，友人先行離去，阿正趁機性侵得逞，一、二、三審依乘機性交罪將他判刑3年6月確定。阿正不服判決，聲請再審。

阿正表示，他與小麗出於自願而互相愛撫及親吻，並未進行性行為，依刑事警察局鑑定報告，僅直接萃取DNA檢測時，檢出極微量與他相符的Y染色體DNA-STR型別；且小麗至醫院驗傷，並無新傷，無證據證明他人強行性侵害行為。

本件於汽車旅館房間內未查獲保險套，或與性交、猥褻相關物品，可以排除他使用保險套。而他並無精蟲稀少症，婚後育有2女，並於去年12月底醫院檢查，確認他體液分泌正常，精蟲數量高達 7200萬隻/ml，並無精蟲稀少病症，倘真有性侵害，何以她下體未驗出任何前列腺液及精子細胞？因此聲請再審及停止執行刑罰。

刑事警局鄧姓鑑定人證稱，依照鑑定經驗，要以酸性磷酸酵素檢測，加上顯微鏡檢精子細胞，以及前列腺抗原檢測，以上3種再綜合男性Y染色體DNA- STR型別來研判是否有精液；本件顯微鏡檢查沒有發現精子細胞，以及前列腺抗原檢測呈陰性（可能沒有射精，或前列腺量微無法檢出）反應，只能研判該處沒有精液或「精液量微」無法檢出。

由Y染色體的鑑定結果，雖然沒有辦法看出來有無插入行為，但陰道內後穹窿處是陰道非常深入地方，一般的方法或手指沒有辦法達到這麼深的地方，一般來講，男性性器官的長度可以達到那個地方，即使男性性交時沒有射精，可能沒有精蟲、也沒分泌前列腺，但如有深入的插入行為，仍有機會在陰道深部棉棒做出男性Y染色體DNA-STR型別等語。則本件採得之甲女檢體既未經污染，且採檢處較特別（即深入陰道），足見阿正確有以性器插入被害人下體。