猥褻少女辯稱男女朋友 百公斤男判4年10月

洪姓男子身材高壯、重達百餘公斤，日前利用機會認識年輕女子小美（化名），分別在嘉義縣仁義潭、嘉義市區，及小美住處房間，對小美強制猥褻得逞，甚至在房間內意圖性侵，直到友人關切才罷手，全案經檢察官偵辦後起訴，嘉義地院依強制猥褻罪，3案各判3年6個月到3年10個月，合併執行4年10個月，得上訴。

洪男前年加入少女小美（化名）等人國中同學群組，與小美攀談認識後，得知小美等人要回國中母校探視老師，假藉要隨同前往，私下跟小美相約，提早在國中校門口見面，會合後藉故駕車載小美到嘉義縣仁義潭，將車停在仁義潭涼亭附近，強吻小美、緊擁猥褻後又將小美載回住處，威脅小美不從將毆打，強掀內衣猥褻。

洪隔2天後又趁小美心情不好，要載她找朋友，卻載到嘉義市東區某空地，在車內不顧小美抗拒，撫摸其胸部、強吻臉部、口及身體等部位，還脫小美內衣撫摸；隔日又仗恃體型及氣力優勢，到小美房間，趁其睡覺、強掀其上衣、內衣，對胸部、下體撫摸猥褻得逞，經小美呼救，友人到場關切、洪才作罷。

洪男在法院審訊時矢口否認強制猥褻犯行，辯稱他與小美是男女朋友，認為小美說謊；但小美向檢警供稱，才剛認識洪男，不喜歡洪男，指洪又胖又醜，一直要做她討厭的事情，對她又抱又親，還多次將她上衣掀開，甚至伸手摸她下體。