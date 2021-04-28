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男桃市府偷拍存公務電腦 到案竟辯是「女同事太漂亮」
桃園市政府3月傳出偷拍案，徐姓約聘雇人員在公務電腦中存放女性裙底偷拍照，離職後被接手電腦的同事發現，現場有5名同事認出自己並到報案，警方日前獲報搜索徐男住處還發現更多偷拍照，徐男受詢竟表示犯案是因為「女同事太漂亮」。全案依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦。
有媒體報導指出，徐男（43歲）是市府某局處約聘僱人員，到職3年餘，去年調至其他單位，上月有同事整理公務電腦發現大量偷拍照片，其中有背景竟是在該辦公室，現場5名同事發現自己被偷拍，隔天至派出所報案並提告。
桃園分局獲報約談徐男到案說明，徐不但沒否認，還辯稱是「因為女同事真的太漂亮了」，警方隨後搜索徐住處，在私人電腦內查獲大量偷拍照，拍攝地點遍及賣場、郵局及海邊，但徐辯稱是網路下載來的，只認偷拍辦公室內同事。桃園分局昨依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦。
徐男服務的原單位政風室指出，當下確認偷拍屬實後，便已移請桃園地檢署偵辦。據了解，徐男目前所在單位也已獲悉，將由人事考核會審查，依規定處理。
桃園分局表示，若有民眾曾與徐男共事、或與徐男有過接觸，擔心自己受害，可向派出所或分局報案，警方將全力協助。
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