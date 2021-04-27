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逼少女穿制服拍露點照 賤男還傳給她媽媽強索2萬元

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園鍾姓男子為滿足性慾，上網認識1名13歲國中少女誘騙她傳自拍裸照，再度要求穿制服露點被拒絕，鍾就恫嚇要散布，還將不雅影像傳給少女母親，恐嚇「不給2萬元，要告發她女兒散布猥褻物」；警方查扣鍾手機發現少女裸照，檢方偵結依兒少性剝削、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴他。

檢警調查，鍾男去年3月2日上網認識少女，引誘對方自拍用手撫摸裸露胸部、下體的照片給他，對方不堪鍾不停要求，就答應拍了5張照片、1部影片給他。

鍾男隔天再度要求少女拍裸照，甚至變本加厲要求她穿制服露點，但少女斷然拒絕，未料鍾不滿竟恐嚇說「如果不傳給我，就要把之前的裸照散布出去」，結果少女畏懼曝光，只能依照他指示再度自拍傳送照片。

鍾食髓知味，同月12日竟把少女的裸照、影片傳給她母親，並恫嚇「若不交付2萬元，就要向警方告發她女兒散布猥褻物」，家長這才驚覺女兒遇害，沒有依照要求付款並立刻報警，警方循線找到鍾男，也在他手機查扣相關不雅照片、影片。

檢方訊時，鍾坦承引誘少女傳裸照、影片給他，後來對方拒絕才恐嚇要散布；少女證稱，當時有向鍾表明自己才13歲、讀國二，但鍾仍堅持要她自拍裸露影像，之後不肯就遭恐嚇，自己心裡很害怕只能照做。

少女母親也提出和鍾的對話，表示收到女兒照片，鍾就要求交付2萬元，否則要告發她女兒散步猥褻影像。檢方勘驗對話截圖，確認鍾男清楚少女年僅13歲，還對她母親說「要我提告」、「小孩行為自己要負責」、「1萬元能嗎」、「2萬」等語。

檢方認為鍾男犯嫌明確，偵結依引誘少年製造猥褻電子訊號、脅迫少年製造猥褻電子訊號，及恐嚇取財未遂等3罪嫌起訴他。

鍾男引誘、逼迫少女拍裸照，還向她母親恐嚇交付2萬元，檢方偵結依兒少性剝削、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
鍾男引誘、逼迫少女拍裸照，還向她母親恐嚇交付2萬元，檢方偵結依兒少性剝削、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

恐嚇 裸照 猥褻

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