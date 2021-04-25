經濟部科長涉性騷擾女下屬 法院判賠35萬

已婚的經濟部某單位邱姓科長，被控利用主管權勢追求女下屬想發展婚外情，並長期言行性騷擾。女下屬於邱男調職後提告求償。台北地方法院判處邱男應賠償35萬元。可上訴。

女下屬提告指出，邱男於民國107年3月間調任經濟部某單位擔任科長，她在4個月後被派到同一單位，成為邱男下屬，到職不久後，邱男多次以直屬主管地位，向她表達喜歡之意，邀她單獨外出，並表達具有性意味的言論。

根據女下屬提供給法院的LINE對話，她多次對邱男的邀約、追求表達拒絕，邱男另傳送「妳今天露腳實在太可愛了」、「不准穿涼鞋，免得我分心」、「今天衣服還是很透光」、「對喜歡的人，通常會想觸碰，而且也會有性幻想」、「我想跟妳make love」等內容，邱男還曾經在辦公室拉扯女下屬的裙子。

女下屬表示，當她婉拒或拒絕追求時，邱男對她施以侮辱性言語，甚至刻意以摔公文、冷漠的方式對待她，或要求她調職，讓她感到痛苦。直到邱男調到其他單位，她才提起性騷擾申訴，並向邱男求償新台幣60萬元。

女下屬說，她與邱男目前仍在同一公務機關，仍不時擔心會碰到邱男，她現在正在接受心理諮商。

邱男則主張，兩人是同事也是朋友，常會以訊息相互分享生活、關心對方。女子對於他的邀約、關心，並未明確拒絕，也會有所回覆。他所傳訊息，並未涉及性意味或性別歧視，兩造互動也未逾矩，並非性騷擾。

台北地方法院審理後認為，邱男不僅於上班期間評論關於女下屬的衣服、鞋子、香水氣味，並以帶有性意味的言語或藉機表達性要求，以及曾經拉扯女下屬裙子的觸碰動作，已構成性別工作平等法的性騷擾行為。

北院指出，邱男是有配偶子女的人，已婚之人追求其他異性，顯然不是對待朋友的正常舉止；女下屬雖然曾經在LINE回覆邱男生活上的事情，主要是為求良好考績及避免主管動怒刁難，並非要與邱男建立男女私情，判決邱男賠償女下屬35萬元。可上訴。