推拿師要女顧客脫衣卻拿手機偷拍 涉猥褻遭起訴

台中市謝姓男子經營推拿中心，去年9月間要求女顧客褪去衣物，卻拿手機拍攝隱私部位，女子發現報案，謝男雖刪除照片，但女子及其母親指證歷歷，被檢方依強制猥褻等罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，62歲謝男經營位於台中市豐原區的一家推拿整體中心，一名30多歲女子曾多次前往接受推拿、整體服務。

女子於民國109年9月12日下午3時多，在母親陪同下前往接受腰部推拿，謝男要求女子褪去連身裙，並將內褲脫至腳踝處，僅餘內衣，又要求女子趴跪於整復床上，女子質疑謝男的要求，他推稱是推拿的需求，並強調自己有推拿專業。

女子便不疑有他、照做謝男的要求，謝男待女子照做後，立即拿出手機拍攝女子的隱私部位，女子見謝男遲未進行推拿，也未塗抹推拿藥膏，發覺有異回頭查看，發現謝男拿手機拍攝她的隱私部位，立即要求謝男交付手機，但謝男不肯，並立即刪除拍攝紀錄，女子見狀向警方報案。

警方獲報到場後，查扣謝男的手機，經數位採證後，還原大量男女身體隱私部位的照片，其中部分拍攝地點位於謝男的整體中心，雖未能還原被害女子遭拍攝的影像，但女子與其母親指證歷歷，且被害女子案發後患有急性壓力反應合併恐懼、睡眠障礙等症狀。

謝男辯稱，當時他拿手機是要查看是否有人預約推拿，但檢方偵辦後，仍依據證人證詞、數位採證報告、被害人診斷證明等證據，依強制猥褻、妨害秘密等罪嫌將謝男起訴。