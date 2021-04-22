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按摩師推拿時要求她脫褲跪趴 回頭竟看到他拿手機拍！

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

女子小蘋去年由母親陪同，前往推拿整體中心，由謝男為小蘋推拿，謝要求小蘋將內褲脫至腳踝處，又要求她跪趴於整復床上，趁機以手機拍她裸照，被害女因謝男遲未進行推拿，也未塗抹推拿藥膏而發覺有異，回頭查看，始發現遭謝拍裸照，台中地檢署今天依強制猥褻罪將謝起訴。

謝男否認犯行，但他使用的手機經進行數位採證後，還原大量男女身體隱私部位檔案，其中部分檔案的拍攝地點，是在謝男經營的推拿整體中心的整復床上，檢察官認謝犯強制猥褻，予以起訴。

起訴書指出，謝男（62歲）在台中市區經營推拿整體中心，女子小蘋（30多歲）是顧客，曾多次前往推拿、整體，去年9月12日下午，小蘋由母親陪同前往接受腰部推拿，謝要求小蘋褪去連身裙，並將內褲脫至腳踝處、僅餘內衣，又要求她跪趴於整復床上。

經被害人小蘋質疑為何需如此舉措，謝男諉稱是推拿需求，並以推拿專業取信於小蘋，小蘋不疑有他，依謝的指示而為，謝再要求她將腿張開、抬高臀部，違反被害人意願，拍攝被害人的裸照。

被害人小蘋因謝男遲未進行推拿，也未塗抹推拿藥膏而發覺有異，回頭查看，發覺謝正持手機，隨即要求謝男交付手機，謝卻拒不交付，並立刻刪除竊錄的電磁紀錄，經被害人報警處理。

女子小蘋前往推拿整體中心，由謝男為小蘋推拿，謝要求小蘋將內褲脫至腳踝處，又要求她跪趴於整復床上，趁機以手機拍她裸照經被害人報警，台中地檢署依強制猥褻罪將謝起訴。圖／本報資料照
女子小蘋前往推拿整體中心，由謝男為小蘋推拿，謝要求小蘋將內褲脫至腳踝處，又要求她跪趴於整復床上，趁機以手機拍她裸照經被害人報警，台中地檢署依強制猥褻罪將謝起訴。圖／本報資料照

裸照 猥褻 檢察官

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