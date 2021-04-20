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規定女學生穿短裙 補習班狼師偷拍9年判刑7月
開設數學補習班的廖姓老師為偷拍，長達9年規定女學生穿著短裙上課，檢警在補習班、廖的住處查扣犯罪檔案，台北地方法院今天依2個對未成年犯妨害秘密罪，判廖有期徒刑7月，得易科罰金63萬元。可上訴。
現年53歲的廖姓男子曾在台北市中山區吉林路開設補習班，採小班制教學，2020年間，有女學生在上廁所時發現廖在隔壁廁間偷拍，報警處理。
檢警獲報，到補習班和廖的家中搜索，查扣電腦以及隨身碟等證物，發現廖收藏了約40個資料夾的照片，偷拍時間則從2001到2020年，長達9年。
檢警調查，依受害人被攝得的身體局部影象分析，初估被害人在數十人之譜，但拍到的幾乎只有下半身，難以辨識身分；檢警循線找到7名被害人，有2人對廖提出妨害秘密告訴，廖被起訴。
法院開庭時，廖坦承犯罪，表示後悔，也希望能與被害人調解；廖稱，自己與學生互動良好，上課不會開黃腔，甚至還說有被害女學生事發後還是願意讓他繼續教導，希望獲得輕判。
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