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又一校退場！只剩688名學生 高雄和春技術學院110學年停招

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【重磅快評】從「政大搖搖哥」到「文大伏羲神天響」

聯合報 / 主筆室

這兩天一個與校園安全相關的新聞炸開，表面來看，是部分不堪與「校園怪人」相處的文大學生，透過網路社群搭配媒體報導對「校安未獲重視」的控訴；卻也不禁讓人質疑，台灣的媒體、社會與人權觀念是進步了？抑或是更沉淪於噬血與獵巫？

事件源於一則學生社群網站PO文，指有「怪人」大吼大叫，從校舍的窗戶爬出來，將一包東西往一名女生背上丟，害她跌倒擦挫傷，並附上包紮的照片。緊接著，「怪客」、「夜襲」、「長榮大學事件重演？」等吸晴又驚悚的詞語成為留言或媒體標題，網路和新聞瞬間延燒。「怪人」也在網路上被指證歷歷就是一名自封為「伏羲神天響」的文大陳姓退學生。

女學生受害、大學校園安全、學校行政怠惰…，選邊站在這些「正義的一方」何其輕鬆，又是多麼容易義正詞嚴，更可同時搏取超高點擊率；至於原該普遍存在每個公民內心的普世人權、相信專業評估，以及媒體應有的事實查證、平衡報導等，幾乎付之厥如。

隨著案情的進展，一切似乎又有了一百八十度的轉變，原來自稱是被害人的女學生，在千呼萬喚之後終於向警方說明經過，卻是「並無受到攻擊且不想深究」；另一方面，則是校方深怕違反精神衛生法相關規範，只能小心翼翼對外說明，本著教育及保障受教權考量，如何長期輔導及處理這名「身心狀況較為特殊」學生，仍難挽不明究裡的輿論對學校已然造成的傷害。

這不禁讓人聯想起五年前的「政大搖搖哥」事件，當時才發生內湖小燈泡命案，社會氛圍對精神障礙者感到緊張，常出沒於政大、抖動身體如跳舞，唱歌、行走，對著天空或牆壁叫罵的「搖搖哥」，雖並無傷人前科，仍因有人舉報而遭強制送醫，卻也因被法院裁定違法應予釋放而致輿情大逆轉。

確實，無論是居住安全或校園安全都應以最高標準來檢視，但它與是否應把行為異於常人者一律驅離或強制送醫之間，還需要許多法律與醫學專業的評估及考量。從「政大搖搖哥」到「文大伏羲神天響」，顯然五年來社會對於精神狀況特殊者的異樣眼光與獵巫態度並未改變，更罕聞有人願細思明辨，長榮大學外籍生命案的凶手平時既不會搖搖，也不會嗆人吼叫！

梁姓男子涉嫌殺害長榮大學馬來西亞籍女大學學生，校園安全引發社會高度重視。圖／本報資料照片
梁姓男子涉嫌殺害長榮大學馬來西亞籍女大學學生，校園安全引發社會高度重視。圖／本報資料照片

長榮大學 政大 人權

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