【重磅快評】從「政大搖搖哥」到「文大伏羲神天響」

這兩天一個與校園安全相關的新聞炸開，表面來看，是部分不堪與「校園怪人」相處的文大學生，透過網路社群搭配媒體報導對「校安未獲重視」的控訴；卻也不禁讓人質疑，台灣的媒體、社會與人權觀念是進步了？抑或是更沉淪於噬血與獵巫？

事件源於一則學生社群網站PO文，指有「怪人」大吼大叫，從校舍的窗戶爬出來，將一包東西往一名女生背上丟，害她跌倒擦挫傷，並附上包紮的照片。緊接著，「怪客」、「夜襲」、「長榮大學事件重演？」等吸晴又驚悚的詞語成為留言或媒體標題，網路和新聞瞬間延燒。「怪人」也在網路上被指證歷歷就是一名自封為「伏羲神天響」的文大陳姓退學生。

女學生受害、大學校園安全、學校行政怠惰…，選邊站在這些「正義的一方」何其輕鬆，又是多麼容易義正詞嚴，更可同時搏取超高點擊率；至於原該普遍存在每個公民內心的普世人權、相信專業評估，以及媒體應有的事實查證、平衡報導等，幾乎付之厥如。

隨著案情的進展，一切似乎又有了一百八十度的轉變，原來自稱是被害人的女學生，在千呼萬喚之後終於向警方說明經過，卻是「並無受到攻擊且不想深究」；另一方面，則是校方深怕違反精神衛生法相關規範，只能小心翼翼對外說明，本著教育及保障受教權考量，如何長期輔導及處理這名「身心狀況較為特殊」學生，仍難挽不明究裡的輿論對學校已然造成的傷害。

這不禁讓人聯想起五年前的「政大搖搖哥」事件，當時才發生內湖小燈泡命案，社會氛圍對精神障礙者感到緊張，常出沒於政大、抖動身體如跳舞，唱歌、行走，對著天空或牆壁叫罵的「搖搖哥」，雖並無傷人前科，仍因有人舉報而遭強制送醫，卻也因被法院裁定違法應予釋放而致輿情大逆轉。