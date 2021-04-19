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假日指導女下屬卻成狼 男主管強扯上衣摸胸遭訴
新北中和一名陳姓男子去年以指導名義，要求女下屬假日到公司加班，卻突然脫掉女方上衣，強摸她胸部，直到女方說要報警才停止。新北地檢署今偵結，依強制猥褻罪嫌起訴陳男。
被害女子表示，去年7月的假日，陳男以指導工作為由，要求她到公司加班。當時辦公室只有他們兩人，陳男先是慢慢靠近她，再撫摸她的背跟頭髮，女子一直往旁邊躲，陳男卻突將女子的上衣往上拉。
女子反抗，但不敵陳男的力氣，陳男更趁機拉開女子內衣，並強行撫摸女子胸部，女子跌坐在地上，用力踢陳男，更大喊要報警，陳男這才罷手。
女子離開後擔心工作不保，沒有馬上報警，當天前往教會才跟師母說被侵犯，師母才帶她報警處理。
陳男雖否認有猥褻女下屬，但檢警獲報後，在女子的內衣上檢驗陳男的DNA，女子驗傷報告也顯示上身有多處的抓痕。新北地檢署今偵結，依強制猥褻罪嫌起訴。
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