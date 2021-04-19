女想被8萬元包養 摩鐵赴約卻被短褲機車男性侵

住北部女子小美(化名) 日前在網路認識嘉義陳姓男子，陳提出每月8萬元包養後，兩人約在嘉義市某汽車旅館見面，陳穿短褲騎機車赴約，小美雖質疑仍然陪同入住，隔天發現被騙要離開，陳隨即對小美強制性侵得逞，小美報警後，警方向陳帶回訊問，檢訊後依強制性侵罪嫌起訴。

住北部年約30歲小美日前因為情傷，到網路交友平台認識嘉義陳姓男子，陳和小美加LINE聊天，提出每月8萬元包養，小美心動後，去年8月中旬即搭乘高鐵南下嘉義到嘉義市某汽車旅館赴約。

24歲陳男平日打工過日，當天下午穿短褲赴約，小美雖質疑陳穿著、言談不符社會地位，仍然陪同入住，兩人進入房間後，住宿和叫外賣費用都是小美支付。

據了解，小美當時雖質疑陳姓男子老闆身分，但因為真的缺錢，陳又講得天花亂墜，強調先留宿一晚，隔天就會開車載她回家，她才同意同房留宿，但隔天發現陳男沒有開車，驚覺受騙想離開，卻被陳男拉回床上強制性侵。小美被性侵後，覺得自己遭玷汙、立即跑到浴室沖洗，陳趁隙逃離，小美才報警處理。

警調閱監視器依車牌號碼，發現該機車為陳男父親所有，將陳帶回訊問，陳坦承發生性行為後趁女子洗澡時逃離現場，但辯稱當時是在安撫小美後，經同意才發生性關係，否認性侵。