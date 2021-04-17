清酒太烈喝爛醉慘被撿屍 妙齡女遭硬上醒來一絲不掛

新北市沈姓男子到餐酒館聚會時，見1名年輕女子喝清酒沉睡，竟帶去汽車旅館脫光她衣服硬上，對方醒來驚見上身全裸，氣得質問沈才知遇害。檢方訊時，沈坦承和女子同睡一床，監視器也拍下他帶爛醉的女子開房間，檢方認定他犯嫌明確，偵結依乘機性交罪嫌起訴他。

檢警調查，沈男（42歲）去年5月26日受邀到台北市某餐酒館，和在場多名朋友暢飲、聊天，直到深夜11點多他見1名女子不勝酒力，整個人醉到不省人事，就攙扶她上計程車直赴桃園某汽車旅館開房間。

沈色心大發，見女子爛醉無法抵抗，就趁機脫掉她外褲、內褲，並硬上得逞，隔天一早女子驚醒，感覺下體疼痛且衣衫不整，全身僅剩下內褲還穿著，上半身都赤裸。

隨即報案提告。檢方訊時，沈坦承有聚餐、喝酒，並帶喝醉的女子到汽旅，並將她抱上有滑輪的椅子推進電梯上樓，最後開房間還同睡1床。

在場友人證稱，女子當晚喝比較烈的「清酒」，其他在場男性友人則喝「啤酒」，後來大家先離開剩下沈男和女子留在現場繼續喝，但沒有人逼她喝或灌酒，女子尿液檢測也沒毒物反應，排除遭人下藥可能。