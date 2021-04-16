女大生劈腿過夜後怕被男友打 與男友偽造通聯誣告對方性侵

大學生阿雄（化名）與小蘋（化名）是男女朋友關係，小蘋去年與友人楊男發生性關係，怕遭阿雄責備及毆打，佯稱酒後遭楊性侵害，阿雄心有不甘，與小蘋偽造不實的楊與小蘋的通訊紀錄，控告楊涉嫌乘機性交罪，事後小蘋坦承是遭男友所逼，才偽造通聯，台中地檢署今天依誣告罪起訴阿雄，而小蘋獲緩起訴處分。

起訴書指出，阿雄（21歲）是小蘋（20歲）的前男友，去年5月18日凌晨，小蘋前往太平區楊男（21歲）住處，與楊聊天後，2人合意發生性行為。然小蘋事後，恐遭當時的男友阿雄責備及毆打，遂以楊違反她的意願，趁她酒後性侵害。

阿雄知道小蘋與楊嘿咻後，心有不甘，去年7月間取得通訊軟體LINE帳號，使用楊LINE的相同照片頭貼，佯裝為楊的LINE帳號，再由小蘋提供手機，加入好友後，進行雙邊通訊對話，偽造不實的楊與小蘋通訊紀錄，酒醉的小蘋說「不要才咬你，不懂嗎？」，楊不否認與小蘋嘿咻，回稱「我想跟你在一起」，並由楊以1萬2000元賠償阿雄。