網稱「賣精當副業輕鬆賺」檢提醒：別貪小利被誣陷性侵

嘉義市蔡姓男子日前網路貼文300元兜售精液，經衛生局截圖函送偵辦，因未發現網頁、蔡否認犯行，檢訊後處分不起訴。部分網友戲稱「找到新副業」，還呼朋引伴標註「輕鬆打工」，但檢察官提醒，精液有個人DNA，小心變成犯罪工具、誣陷成為性侵嫌犯。

嘉義地檢署日前偵辦蔡姓男子網路販精液涉違反人工生殖法，因蔡稱「賣的不是精液」，檢依衛生局所附的網頁資料，無法判斷蔡販賣物品為何，上網查詢該網頁也不存在，最後依罪嫌不足做不起訴處分。

據指出，新北市黃姓男子去年缺錢網拍精液100多次，引發網友戲稱「找到新副業」。不過嘉義地檢署檢察官指出，賣精液除違反生殖法可能受罰，多數人可能忽略精液為個人獨有私密物、有DNA，若被有心人士購買放到犯罪現場，可能被誣陷為性侵加害人而百口莫辯，所造成影響難以想像，呼籲民眾千萬不要因為好玩、貪圖小利販賣精液。