不爽17歲女友提分手！他性侵、拍猥褻影片 辯失憶症忘光

賴姓男子不滿17歲小女友結交新歡，設局指控少女偷竊父親手表約談判，支開少女親友後，在住處房間性侵，甚至以蠻力強迫她拍攝裸露影片，少女找機會求助，並驗傷提告。士林地方法院依照成年人故意對少年強制性交、以強暴使少年拍猥褻行為電子訊號罪，判處應執行8年徒刑。可上訴。

判決指出，2017年間，賴男交往同居1年多的17歲少女，結交新男友提出分手，從大陸搭飛機返台，設局告知少女的阿姨、姊姊，少女偷竊爸爸手表，要求出面談話，少女在新男友、家人陪同下，赴賴男家中，但賴以單獨談話為由，支開親友，在房間內強逼少女發生性行為得逞。

少女哭泣不知所措，趁賴男父親返家後，賴男離開房間之際，用手機求救，但賴男返回房間後，用手摀著她的嘴，以蠻力、身體體型優勢等強暴手段，拿手機拍下她沒穿衣服的猥褻影片。

法院勘驗5段影片，少女在影片極力掙脫，但賴男用力拉開她的手腳，拍攝裸露身體部位，少女不斷閃躲說不要，但賴男執意拍攝，還說「不用遮了，已經照到了，手拿開」、「我明天就PO上網」。

賴男辯稱，兩人是合意性交，影片PO上網是開玩笑的，又稱對過程沒記憶了。全案經精神鑑定，認為賴男符合解離性失憶症，但合議庭根據賴男第一次警詢筆錄認為，賴能描述與少女互動情節，發生性行為、拍攝影片時，未受到解離性失憶症影響，而是案發後產生此病理。

合議庭也採信少女的親友所述，當日她衣著不整、頭髮凌亂，說遭受強暴、拍影片等。少女也稱，在最後時刻把賴男手機的影片傳到自己手機後存證，刪除賴男手機拍攝影片。

合議庭審酌，賴男不滿被害人另結新歡，不顧年僅17歲少女，兩度性侵甚至施暴拍攝5部電子訊號，其能控制少女，縱使少女因念在先前賴男和賴男父母照顧她生活起居，具狀願意無條件和解，但不是已經撫平自身創傷，加上有失憶症的賴男看見影片漚，仍沒有道歉、賠償等。