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台南脫衣酒店「性服務」客製化 少爺封包前拋數字密碼

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，由服務生帶進包廂內介紹店內消費內容及模式後，還表示店內小姐為客人口交價格後，4小姐入內大跳豔舞，脫掉只剩丁字褲在其身上磨蹭，最後都被警方帶回究辦，台南地院認蘇姓負責人及17名少爺、女服務生共同犯圖利容留性交罪，分處6月至3月不等徒刑，可上訴。

檢警調查，35歲蘇姓男子2018年9月間接手位在中西區某酒店擔任負責人，容留店內小姐為跳脫衣秀、幫客人口交、與客人為全套（性交）或半套（手淫）等性交易營利，陸續雇用17名男子、2名女子分別擔任酒店少爺、服務生。

2019年7月28日晚間10時許，由警員4人喬裝為客人入店消費，由服務生引領進入6樓包廂，介紹店內消費內容及模式，並表示店內小姐為客人口交價格分別為「沒出來600、出來1200、口爆1700」後，即由4名小姐進入包廂服務。

10分鐘後，小姐即主動跳秀及褪去身上衣物至只剩丁字褲，並在4警身上磨蹭，待舞曲一結束，警員即表明身分，並持搜索票進行搜索，扣得小姐小費結算表及筆記本等資料，記載酒店有從事小姐跳脫衣秀、幫客人口交、與客人為全套或半套等性交易。檢方依妨害風化罪嫌，將蘇等20人起訴。

蘇表示，酒店內小姐有跳脫衣秀行為，惟否認有幫客人口交、及與客人為全套或半套等性行為。他說，小姐跳脫衣秀時，服務生不可以看，跳脫衣秀時，小姐要告知少爺，並鎖門、關燈及開閃燈等情。

林姓小姐證述，案發時，她僅著丁字褲其餘全裸跳秀。她表示，全裸跳脫衣秀時均會告知少爺，避免他們進入包廂。她指出，酒店人員曾詢問她是否願意從事半套或全套服務，但她未答應。

台南地院認蘇共同犯圖利容留性交罪，處6月徒刑，可易科罰金。此外，李、廖、孫及顏姓男子4人有違反安全駕駛及妨害風化等前科，均處4月徒刑，其餘13人均處3月徒刑，至於其他2男另案審理中。

台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，當場查獲。圖／本報資料照
台南警方據報中西區金華西路一家酒店有女子跳豔舞脫衣陪酒，前年7月深夜由4警員喬裝客人入店消費，當場查獲。圖／本報資料照

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