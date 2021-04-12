女童遭手遊玩家騙拍裸照 父親扮少女揪出色狼

台北市一名父親無意間發現就讀國小的女兒自拍裸照給手遊玩家邱姓男子，便創建手遊帳號，偽裝成少女登入遊戲，讓邱男自傳身分證照片後，報警逮人。北檢今天起訴邱男。

檢警調查，這名女童去年間玩「第五人格」手機遊戲時認識邱姓男子，邱男以贈送虛擬寶物為由，要求女童在家中拍攝裸照，以LINE傳送給邱男。

年約40多歲的中年父親發現後，為了揪出這名色狼，也創建帳號登入「第五人格」，假冒18歲少女與邱男攀談。邱男原本想重施故技，以贈送虛擬寶物為由，要求「少女」自拍裸照。不過，這名父親要求對方要表明真實身分，證明自己不是壞人。

檢警查出，邱男隨即翻拍自己的身分證照片，以LINE傳給這名父親假扮的少女。父親收到身分證照片後，馬上報警處理。警方循線逮捕邱男。

邱男到案後坦承犯行，台北地檢署今天依兒少性剝削條例誘使兒童製造猥褻照片罪嫌，起訴邱男。