女童遭手遊玩家騙拍裸照 父親扮少女揪出色狼

中央社 / 台北12日電

台北市一名父親無意間發現就讀國小的女兒自拍裸照手遊玩家邱姓男子，便創建手遊帳號，偽裝成少女登入遊戲，讓邱男自傳身分證照片後，報警逮人。北檢今天起訴邱男。

檢警調查，這名女童去年間玩「第五人格」手機遊戲時認識邱姓男子，邱男以贈送虛擬寶物為由，要求女童在家中拍攝裸照，以LINE傳送給邱男。

年約40多歲的中年父親發現後，為了揪出這名色狼，也創建帳號登入「第五人格」，假冒18歲少女與邱男攀談。邱男原本想重施故技，以贈送虛擬寶物為由，要求「少女」自拍裸照。不過，這名父親要求對方要表明真實身分，證明自己不是壞人。

檢警查出，邱男隨即翻拍自己的身分證照片，以LINE傳給這名父親假扮的少女。父親收到身分證照片後，馬上報警處理。警方循線逮捕邱男。

邱男到案後坦承犯行，台北地檢署今天依兒少性剝削條例誘使兒童製造猥褻照片罪嫌，起訴邱男。

裸照 身分證 自拍 手遊

延伸閱讀

嘉市婦人偕女與男同學疑輕生 2死1命危

台中前科犯佯包養騙少女 「重挑逗、聲音嗲價格高」

Sony計畫在美國招聘手機遊戲負責人 未來將擴大移植更多受歡迎作品

偷闖少女家脫褲嘿咻 色男露鳥被家人當場撞見倉皇竄逃

相關新聞

政大博士生是狼 在宿舍頂樓架攝影機隔空偷拍女宿換衣

政治大學一名梁姓博士生被控在學校宿舍頂樓架設攝影機，錄下對面女宿內學生換衣服等私密活動，去年9月梁男上樓抽換記憶卡時遭警...

趁女病患睡覺摸胸晃下體 北巿急診室主任猥褻遭起訴

北市某市立醫院急診室的謝姓主治醫師，涉嫌撫摸一名急診高燒女病患，從腰部把女方抬起後搖晃，同時前後擺動下體，遭女方大喊制止...

女店員背對街道遭人襲臀 不甘受辱追攔色狼報案逮人

基隆市簡姓男子酒後走在孝三路，在一家商店前，看到女店員背對著他，正在與同事討論事情。簡涉嫌伸出狼爪，碰觸女店員的臀部。被...

70歲老伯未經她同意做這個動作 被判10月徒刑

70歲洪姓男子被控於2019年12月間，到女被害人車庫聊天時，未經她同意涉嫌隔著衣服撫摸她胸部及下體，接續隔著衣服以下體...

台南14歲女國中生珠胎暗結 DNA鑑定讓男友認罪了

台南市林姓男子1年多前透過臉書認識14歲女國中生，兩人交往成為男女朋友，並在林住處多次發生性行為，直至小女友身體不適，就...

偷闖少女家脫褲嘿咻 色男露鳥被家人當場撞見倉皇竄逃

桃園黃姓男子為逞性慾，不顧鄰居1名16歲少女有中度智能障礙，竟多次攀談還跑去她家中，趁四下無人時脫少女衣褲性交，結果對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。