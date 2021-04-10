偷闖少女家脫褲嘿咻 色男露鳥被家人當場撞見倉皇竄逃

桃園黃姓男子為逞性慾，不顧鄰居1名16歲少女有中度智能障礙，竟多次攀談還跑去她家中，趁四下無人時脫少女衣褲性交，結果對方母親剛好回來，撞見黃裸露生殖器一臉緊張竄逃；檢方訊時，黃含糊其詞，檢方認為她犯嫌明確，偵結依乘機性交罪起訴，建請法院依兒少福利權益加重其刑。

檢警調查，黃男（36歲）和少女是附近鄰居，他清楚對方有中度智能障礙，卻利用少女欠缺健全的性自主判斷能力，2019年2月1日假借關心近況跑到少女家中，趁著當時家人都不在時，脫掉她褲子並發生性行為。

過程中少女母親外出回來，當場撞見女兒、黃男衣衫不整，黃甚至生殖器裸露在外，表情匆忙拉起褲子向外竄逃，家人事後還曾找黃出面對質，黃則說自己只是想看少女的下體。

檢方訊時，黃男僅坦承去過少女家，對於脫褲、性交一事交代不清，少女指證歷歷，還說曾被黃帶往土地公廟親吻、摸胸等，但該部分黃全盤否認。