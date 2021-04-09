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男大生網戀未滿14歲少女 發生性關係被少女媽抓包

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

邵姓男大生透過網路認識了未滿14歲的少女，兩人發展成男女朋友發生性關係，被少女母親報警提吿。新北地院審理此案，認為邵男年紀輕，一時衝動未能克制，又犯後已與少女母親達成和解，處有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束，需提供義務勞務69小時。

據了解，在北部某大學讀書的邵男，2018年間透過語音交友軟體認識少女，邵男也從少女家人口中得知她未滿14歲，仍與她陷入熱戀更發生關係，被少女母親發現後氣得提告性侵。

新北地院審理此案，認為兩人發生關係為兩情相悅，加上邵男未有任何前科，因年輕一時衝動未能克制情慾，且對犯行坦白，也與對方達成和解，判處邵男有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束，需提供義務勞務69小時。

法官認為邵男年紀輕，因一時衝動無法克制才犯案，加上犯後態度良好，也與對方和解，判處有期徒刑1年6月，緩刑3年。圖／聯合報系資料照
法官認為邵男年紀輕，因一時衝動無法克制才犯案，加上犯後態度良好，也與對方和解，判處有期徒刑1年6月，緩刑3年。圖／聯合報系資料照

交友軟體 性行為

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