見女家教長相甜美 竟在超商用餐區雙腳夾住她右腳自慰

古男2年前上網應徵英文女家教，小蘋（化名）前往應徵，雙方約在超商用餐區洽談，古見她年輕貌美，雙腳夾住她右腳上下摩擦，並在用餐區露出下體手淫自慰，經被害人報警，古否認犯行，法官不採信，依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴二審。

古男坦承以面試家教為由，約小蘋在便利商店見面。2 人於該便利超商用餐區洽談家教事宜，逕自伸手撫摸她小腿褲管。但他否認強制猥褻犯行，辯稱「我只是覺得她的小腿很漂亮，因此去摸她小腿褲管欲看她小腿，並無摸她大腿內側、小腿及於便利商店用餐區座椅上露出生殖器手淫自慰」。

被害人小蘋證稱「我前往應試家教。一開始在便利商店座位區是面對面坐著，他用腳摩擦我腳背，我就往後閃，後來他表示有戀腳癖，會想摸我的腳並要求將他的腳放在我的腳背上，他表示這樣才能專心」。

「他一再表示戀腳癖與性癖好，我不想多談，表示要回研究室不能待太久，後來他坐到我的右手邊，開始想用手摸我的腳，他有伸手摸我的大腿，我有用手拍掉他的手，身體也有往左邊閃，並叫他不要摸，他就一直坐在椅子上，我後來在他稍微往背後的時候，看到他露出生殖器在自慰」。法官認古男狡辯，予以判刑。

判決書指出，古男與小蘋原互不相識，古因上網徵英文家教，遂於2019年5月14日上午，以面試家教為由，約小蘋前往台中市區的便利商店見面。2人於便利超商用餐區洽談，古不顧她一再以將身體往左閃及言詞表達方式拒絕，違反她的意願。