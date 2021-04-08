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見女家教長相甜美 竟在超商用餐區雙腳夾住她右腳自慰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

古男2年前上網應徵英文女家教，小蘋（化名）前往應徵，雙方約在超商用餐區洽談，古見她年輕貌美，雙腳夾住她右腳上下摩擦，並在用餐區露出下體手淫自慰，經被害人報警，古否認犯行，法官不採信，依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴二審。

古男坦承以面試家教為由，約小蘋在便利商店見面。2 人於該便利超商用餐區洽談家教事宜，逕自伸手撫摸她小腿褲管。但他否認強制猥褻犯行，辯稱「我只是覺得她的小腿很漂亮，因此去摸她小腿褲管欲看她小腿，並無摸她大腿內側、小腿及於便利商店用餐區座椅上露出生殖器手淫自慰」。

被害人小蘋證稱「我前往應試家教。一開始在便利商店座位區是面對面坐著，他用腳摩擦我腳背，我就往後閃，後來他表示有戀腳癖，會想摸我的腳並要求將他的腳放在我的腳背上，他表示這樣才能專心」。

「他一再表示戀腳癖與性癖好，我不想多談，表示要回研究室不能待太久，後來他坐到我的右手邊，開始想用手摸我的腳，他有伸手摸我的大腿，我有用手拍掉他的手，身體也有往左邊閃，並叫他不要摸，他就一直坐在椅子上，我後來在他稍微往背後的時候，看到他露出生殖器在自慰」。法官認古男狡辯，予以判刑。

判決書指出，古男與小蘋原互不相識，古因上網徵英文家教，遂於2019年5月14日上午，以面試家教為由，約小蘋前往台中市區的便利商店見面。2人於便利超商用餐區洽談，古不顧她一再以將身體往左閃及言詞表達方式拒絕，違反她的意願。

古男先後逕自伸手撫摸她的右大腿內側、小腿，再以2腳夾住她右腳上下摩擦，經小蘋強行將右腳抽回後，古竟於便利商店用餐區座椅上，露出生殖器以左手握住自己生殖器手淫自慰，以此方式猥褻被害女。

古男上網應徵英文女家教，小蘋前往應徵，雙方約在超商用餐區洽談，古見她年輕貌美，雙腳夾住她右腳上下摩擦，並在用餐區露出下手淫自慰，法官依強制猥褻罪將他判刑1年2月。圖／本報資料照
古男上網應徵英文女家教，小蘋前往應徵，雙方約在超商用餐區洽談，古見她年輕貌美，雙腳夾住她右腳上下摩擦，並在用餐區露出下手淫自慰，法官依強制猥褻罪將他判刑1年2月。圖／本報資料照

便利商店 猥褻 超商

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