在熟睡丈夫旁性侵她 色姐夫遭起訴

去年清明連假期間，A男與太太回三峽的娘家聚餐、飲酒，並於當晚居住在娘家，不料，Ａ男趁眾人酒醉後熟睡時，闖入Ｂ女（妻子的妹妹）的房間，不顧她酒醉後熟睡的丈夫也睡在一旁，對她性侵得逞。新北地檢署今依詐術性交罪起訴Ａ男。

檢警查出，去年4月2日，姐妹與各自的丈夫回娘家度過清明假期，並在娘家留宿。晚餐時眾人酒酣耳熱，已明顯有醉意的Ｂ女與丈夫先回到房間休息。Ａ男眼見眾人皆酒醉睡著，便偷偷闖入Ｂ女房間，親吻Ｂ女的嘴唇及胸部。

Ｂ女在黑暗中誤以為是丈夫親吻她，便說「要做回家再做」，Ａ男聽了之後並未停手，繼續性侵Ｂ女得逞。當Ａ男要離開房間時，Ｂ女發現丈夫躺在一旁，驚覺不對勁，後續詢問Ａ男後報警處理。