快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在熟睡丈夫旁性侵她 色姐夫遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

去年清明連假期間，A男與太太回三峽的娘家聚餐、飲酒，並於當晚居住在娘家，不料，Ａ男趁眾人酒醉後熟睡時，闖入Ｂ女（妻子的妹妹）的房間，不顧她酒醉後熟睡的丈夫也睡在一旁，對她性侵得逞。新北地檢署今依詐術性交罪起訴Ａ男。

檢警查出，去年4月2日，姐妹與各自的丈夫回娘家度過清明假期，並在娘家留宿。晚餐時眾人酒酣耳熱，已明顯有醉意的Ｂ女與丈夫先回到房間休息。Ａ男眼見眾人皆酒醉睡著，便偷偷闖入Ｂ女房間，親吻Ｂ女的嘴唇及胸部。

Ｂ女在黑暗中誤以為是丈夫親吻她，便說「要做回家再做」，Ａ男聽了之後並未停手，繼續性侵Ｂ女得逞。當Ａ男要離開房間時，Ｂ女發現丈夫躺在一旁，驚覺不對勁，後續詢問Ａ男後報警處理。

經過檢警鑑定，Ｂ女房間內的床單、棉被採得的精液與Ａ男相符。Ａ男也曾在與Ｂ女對質時向她道歉，Ｂ女事後出現憂鬱症等疾病。檢方依相關證據認定Ａ男涉犯詐術性交罪，並提起公訴。

女子酒醉後遭姊夫性侵。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
女子酒醉後遭姊夫性侵。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

性侵 憂鬱症 新北

延伸閱讀

性觀念偏差擴大 美、英重審校園性侵

體操教練性侵選手 多逾時效無罪

Ella酒醉腿太開被馬志翔糾正 自嘲「兒子比我紅」

台中少女懷別人種已墮胎和解 卻告前男友性侵 檢還清白

相關新聞

女學生拍照露「黑森林」辯沒穿內褲習慣 法官指令人厭惡她上訴

台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女子到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地院依...

體操教練性侵選手 多逾時效無罪

金牌體操教練梁姓男子被控利用權勢長期染指懷有體操夢的年輕選手，時隔十多年有被害學生鼓起勇氣發文指控，全案爆發，引起台版「...

阿嬤告誡孫女別讓人摸尿尿的地方 意外揪出阿公是色狼

新北一4歲女童在祖母經營的理髮店裡遭祖父猥褻。祖父趁太太為客人服務時，在自己的房間內偷摸孫女下體。隔了幾天，祖母提醒孫女...

現役軍人雷射筆照專科女生宿舍 引注意再露鳥遭逮判拘

20多歲蔡姓現役軍人去年11月9日晚間8時30分跑到柳營區某專科學校女生宿舍後方，先以紅外線雷射筆燈光照射2樓窗戶，引起...

妻機車驚見情趣內衣褲 夫持1張親密照求償敗訴

李姓男子在妻子機車坐墊裡發現情趣內衣褲，手機還有和其他男子嬉戲，一雙手摀住嘴相當親密的照片，懷疑妻子外遇，甚至對方冒用他...

見女家教長相甜美 竟在超商用餐區雙腳夾住她右腳自慰

古男2年前上網應徵英文女家教，小蘋（化名）前往應徵，雙方約在超商用餐區洽談，古見她年輕貌美，雙腳夾住她右腳上下摩擦，並在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。