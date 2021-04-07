疑偷2000元？少女遭友人灌醉、脫光丟望高寮 檢起訴4人

台中市蕭姓男子在前年底透過臉書，認識一名16歲少女，蕭因懷疑少女投宿住處時，行竊2000元，因此找來陳姓男子等4人幫忙，約出少女唱歌後，仗著人多質問少女是否行竊，但少女否認，蕭等人將少女押往南屯望高寮，強迫少女喝酒，少女不敢抵抗而泥醉，蕭等人就將少女脫光衣物後，丟在望高寮，以教訓少女，台中地檢署偵結，將蕭等涉案4人，依妨害自由、違反兒少法等罪嫌起訴。

起訴指出，蕭姓男子（20歲）在前年10月間，透過臉書認識年僅16歲的少女，同年月18日少女投宿在蕭位於南屯區黎明路的住處，但少女離開後，蕭不見2000元現金，蕭懷疑是少女行竊，因此找來陳姓（28歲）、洪姓（19歲）、陳姓（19歲）、謝姓少年、張姓少女（另案由少年法庭審理）等多名友人協助，在前年10月30日約出少女唱歌。

少女不疑有他，前往赴約，但赴約時看到蕭等人在場，嚇得趕緊往KTV附近的大賣場內躲藏，不過仍被蕭等人發現，並將少女圍住，帶往附近小巷質問。

少女否認有行竊蕭的財物，但蕭不相信，再以毛巾矇住少女雙眼後，將少女載往南屯區望高寮，期間蕭指示同夥買酒，在現場飲酒作樂，期間少女不斷被灌酒，少女擔心不從會被打，因而被迫喝到泥醉。

蕭等人見少女已醉到不省人事，為了教訓少女，蕭等人把少女的衣物脫光，拿走少女手機、衣物、鞋子後搭車離開，獨自讓少女全裸躺在望高寮，警方獲報到場後，循線帶回涉案蕭姓男子等人。