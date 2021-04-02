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桃園色舅舅半夜襲胸外甥女 酒後亂性還辯：都不小心的

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名色舅舅明知外甥女年僅13歲，利用2人同住期間，多次趁半夜溜進她房間襲胸、摸下體，少女多次驚醒抗拒對方仍繼續騷擾，她隱忍多時才向家人哭訴，舅舅警詢時說是「酒後亂性」，檢方訊時卻改口辯稱「全都是不小心的」，但檢方不採信依3個乘機猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，舅舅和讀國中的外甥女住在同個屋簷下，去年1月至8月間，舅舅趁著對方熟睡就溜進房，色心大發伸出狼爪，隔著衣服偷摸她胸部、下體，外甥女曾因此經醒大叫，喝斥他離開才停止，但舅舅食髓知味仍接連騷擾3次，少女忍無可忍向家人哭訴並報警提告。

舅舅在警方詢問時，坦承有因為酒後亂性，趁著外甥女熟睡之際，隔著衣服撫摸她胸部、下體3次，但檢方訊時，他改辯稱是喝酒意識不清，想要去上廁所結果走錯地方，不小心才闖進外甥女房間。

他還說，當時是因為酒醉，才不慎觸摸到對方的胸部、下體，這期間的3次全部都是「不小心的」；但少女指證歷歷，表示舅舅只要有喝酒，就會常常半夜偷跑進她房間亂摸，自己至少遭襲胸、摸下體10次以上。

少女學校的輔導老師也證稱，她曾經反應被舅舅亂摸，朋友也證稱，少曾很不開心的向她訴說，表示自己遭舅舅非禮、騷擾。

檢方認定舅舅犯嫌明確，而少女當時僅13歲，偵結依3個乘機猥褻罪嫌將舅舅起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

桃園1名色舅舅多次闖進外甥女房間朝她襲胸，檢方依3個乘機猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
桃園1名色舅舅多次闖進外甥女房間朝她襲胸，檢方依3個乘機猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

猥褻

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