男子否認性侵女兒 經採證驗出相符DNA遭起訴
嘉義縣一名男子被控去年5月間對未滿13歲女兒性侵得逞，老師發現異狀報警，這名父親否認，經對被害人採集檢體比對，與其父親DNA型別相符，檢方依妨害性自主罪嫌起訴。
嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，現年13歲的被害人與父親同住，這名父親於去年5月某日凌晨，前往被害人房間，並利用父親權勢，對被害人性侵得逞，隔天被害人要上學時，並出言恐嚇，如果這件事告訴別人，可能就不會回家了。
被害人到學校後，告訴老師「父親有摸她身體、把她翻身的事情」，學校老師覺得這件事不尋常，便通報學校並報警。
警方帶被害人前往醫院驗傷、採證後，驗出被害人處女膜有陳舊性撕裂傷，採集檢體比對，與其父親的DNA型別相符，被告雖然否認犯行，檢方根據相關事證與驗傷、檢體證明，將被告依妨害性自主罪嫌起訴。
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