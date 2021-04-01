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嘉義家暴父性侵12歲女兒 檢警驗傷採證驗出父親DNA
嘉義縣中埔鄉某男子有家暴傾向，去年五月以父親權勢，對12歲國小女兒A女性侵，A女隔日到校表示「被亂摸」，經校方通報警方介入調查，並對A女下體驗傷、採證，驗出男子DNA，檢察官偵查終結依刑法對未滿14歲女子性交罪嫌提起公訴。
起訴書指出，住中埔鄉男子是A女父親，也是家庭暴力防治法家庭成員關係，去年5月4日晚間到5日凌晨，男子以父親的權勢，先對A女口交再強制性侵，隔日還對女兒威嚇，「如果講出來就不會回家了！」
A女到學校後，向老師透露曾被父親摸身體、翻身，老師追問她是否被性侵？A女不敢回答，老師擔心事態嚴重立即通報校方，並轉報警方介入調查，事後並請社會局訪視輔導。
檢警5月6日帶A女到醫院驗傷，在其下體發現有陳舊性撕裂傷，並將採集檢體送驗，發現其中有男姓Y染色體DNA ，經比對後與A女父親的DNA型別相符。
據了解，涉案男子在檢警訊問過程，僅承認和女兒同住，否認任何妨害性自主性侵行為，但檢方認為相關證據明確，依法起訴。
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