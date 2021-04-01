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神學院男大生性侵15歲國中女 議員爆：教會提50萬和解

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

一名就讀神學院的20歲男大生，透過教會活動，2年前認識當時15歲的女國中生，因教會安排男女同室共眠，鄭與女學生發生性關係，女方懷孕並於日前生產。北市議員應曉薇接獲女學生母親陳情，上午一同舉行記者會，也揭發男方不願負責，甚至牧師還希望私下和解並提出將嬰兒出養，因男大生已涉及妨害性自主罪嫌，應曉薇要求社會局和市警局介入調查。

北市警局婦幼隊表示，此案在接到醫院通報後，立即派員至醫院取得相關證物，啟動偵查，並報請檢察官指揮偵辦，近日內將傳該名男大生說明。

協助本案的律師吳威廷表示，男大生已涉嫌觸犯刑法第227條規定，對於未滿16歲之人的性行為都已違反刑法的妨害性自主及準強制性侵罪，可處7年以下有期徒刑， 受害者家屬亦可向對方提起認領之訴，要求支付相關扶養費用。

應曉薇說，女國中生很乖巧，缺少父愛，有機會接觸宗教，在教會當義工，沒想到因工作太晚，教會提供留宿的地點竟是可以男女共室，第一次留宿教會就遭在教會工作的大學生性侵。

應曉薇指出，女學生剛產子，教會也沒有通報警察局，或協助報案，卻要求和解，願給女學生母親50萬，把嬰兒交給教會出養。

對此，北市社會局長周榆修指出，從 「兒童權利公約」來看，應以兒童福利為最大優先，應該要以原生家庭為主，這也是大人應該有的責任。另外，北市的相關體制完整，社會局會盡最大力量提供協助。

應曉薇說，因為陳情家庭為本市低收，家境辛苦，本個案已請社會局、衛生局、民政局、教育局成立專案小組協助，並已請婦幼隊製作筆錄。應曉薇也批評北市教育局非常沒有同理心，引薦學生認識教會的國中，卻在推卸責任。

教育局副局長陳素慧指出，女學生在七年級時，曾接觸問題處理和情緒管理的校外資源課程，因那時校外人士入校還沒有相關規定，未來會依109年教育部的要求，各校要訂校外人士入校協助教學資源，審慎審查教學內容和講師的學經歷。

應曉薇說，此事發生男方避不見面，幫忙男方協調的教會牧師、律師都煽動女方出養小孩，如此協調方式是剝奪新生兒的權益，可能造成新生兒一生下來就成為孤兒的行為實在離譜。母女也表示堅決反對將小孩出養，不管未來的生活多辛苦也要自行扶養小孩。

一名就讀神學院的20歲男大生性侵15歲的國中女生，導致對方懷孕並於3月中生產，台市議員應曉薇接獲女學生母親(左一)陳情，上午舉行記者會。記者楊正海／攝影
一名就讀神學院的20歲男大生性侵15歲的國中女生，導致對方懷孕並於3月中生產，台市議員應曉薇接獲女學生母親(左一)陳情，上午舉行記者會。記者楊正海／攝影

應曉薇 北市

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