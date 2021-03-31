「告白處」性侵前女友？ 中部碩士生挨告性侵獲不起訴

中部地區某大學一名休學中的女大生小蘭，指控遭前男友「蘿莉本」在前年聖誕節性侵。她去年10月間親赴台北地檢署提告前男友涉嫌妨害性自主等罪。婦幼組檢察官調查後，今依罪嫌不足，給予「蘿莉本」不起訴處分。

小蘭指控，前男友自稱在高中時期愛翻牆出去偷看隔壁小學女生，被同學笑稱是「蘿莉控」，因此綽號叫「蘿莉本」，兩人交往從2017年5月間交往至前年10月，3年多以來不斷分分合合，案發後竟稱這是對她「正面的報復」。

她表示，前年12月24日，男方傳訊息說要還她學生證，兩人便相約吃晚餐，吃完之後男方故作神秘要帶她去一個地方，她心想反正自己騎車隨時可以溜走，便答應赴約。

男方帶她到告白處某大學排球場，兩人原先談天說笑，男方話題一轉，開始抱怨自己最近狀況不好，研討會被教授噴、比賽失利，接著問說：「我可以靠著妳一下嗎？」卻突然情緒激動抱著她爆哭。

25日凌晨12點多，等他哭完準備離開，突然說：「妳有一個綠色的胸罩在我家喔！」她則回答：「我沒有綠色胸罩啊！」豈料，男方就動手強拉她長袖衣領說：「我來檢查一下是不是妳現在穿的這件！」

她說，當下嚇得往後退、趕緊背對他，途中一直尖叫：「放開我！」、「不要！」他反而繞到後面阻止逃走，開始用手揉雙乳，她抵抗要尖叫，希望引起附近一名散步老者的注意，但被男方用左手封口。

她指控，男方見四周漆黑、無法求救，右手伸進長褲就往她下體摸去並指侵得逞，還想繼續發生性行為。她立刻大喊：「你信不信我現在立刻叫Siri打電話給我男朋友？你知道他是做什麼的！」