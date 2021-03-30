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強盜男隨機環抱高中女生搶手機財物 幸好公車到站作罷

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市男子陳彥廷，今年1月間涉嫌持刀強盜犯下2罪遭羈押，檢警循線追查，陳日前在公車站環抱高中女生，準備要搶走手機、財物，幸好公車同時駛達，陳才放手逃逸，全案依照強盜未遂罪嫌追加起訴。

年僅21歲陳男，曾當街猥褻女子下體遭判刑7月，去年執行完畢。今年1月間犯下3起強盜案，警方獲報後循線在1月19日逮捕到案，並在其淡水住處查扣作案用安全帽、連帽外套，移送法辦後目前羈押中。

日前檢方起訴指出，陳在1月12日晚上隨機環抱路邊女子，持刀刃頸部大喊「不要動、不要叫、交出錢」得手400元後，伸狼爪摸胸才離開。同月18日晚上，以相同手法，摀著一名17歲女高中生的嘴巴，拿刀抵住脖子討錢，幸好女高中生尖叫並用手抓刀子，陳男隨即放手逃離現場。

追加起訴指出，陳男在1月18日上午6時許，在淡水忠寮里大王廟公車站附近，從後方環抱穿制服的高中少女少女，正準備取走手機及財務，幸好公車同時駛打，陳才放手離開現場。檢方認定，全案經少女指認歹徒穿著、外型，循線找出陳男，並依照公車行車記錄器、陳男供詞及遭查扣衣著等，依照強盜未遂罪嫌追加起訴。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片

公車 強盜

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