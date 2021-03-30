強盜男隨機環抱高中女生搶手機財物 幸好公車到站作罷
新北市男子陳彥廷，今年1月間涉嫌持刀強盜犯下2罪遭羈押，檢警循線追查，陳日前在公車站環抱高中女生，準備要搶走手機、財物，幸好公車同時駛達，陳才放手逃逸，全案依照強盜未遂罪嫌追加起訴。
年僅21歲陳男，曾當街猥褻女子下體遭判刑7月，去年執行完畢。今年1月間犯下3起強盜案，警方獲報後循線在1月19日逮捕到案，並在其淡水住處查扣作案用安全帽、連帽外套，移送法辦後目前羈押中。
日前檢方起訴指出，陳在1月12日晚上隨機環抱路邊女子，持刀刃頸部大喊「不要動、不要叫、交出錢」得手400元後，伸狼爪摸胸才離開。同月18日晚上，以相同手法，摀著一名17歲女高中生的嘴巴，拿刀抵住脖子討錢，幸好女高中生尖叫並用手抓刀子，陳男隨即放手逃離現場。
追加起訴指出，陳男在1月18日上午6時許，在淡水忠寮里大王廟公車站附近，從後方環抱穿制服的高中少女少女，正準備取走手機及財務，幸好公車同時駛打，陳才放手離開現場。檢方認定，全案經少女指認歹徒穿著、外型，循線找出陳男，並依照公車行車記錄器、陳男供詞及遭查扣衣著等，依照強盜未遂罪嫌追加起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言