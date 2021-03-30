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警察兒性侵案文章疑雲 iWIN：女學生並無投書

中央社 / 南投縣30日電

南投警察兒性侵案，疑受害女高中生投書「像是溺水」，引發網路熱議，iWIN網路內容防護機構向受害女學生查證並取得同意發出聲明表示「並無投書」，證實這篇文章為冒名虛構。

南投縣警察局一名警察就讀高中的兒子去年被同校女學生提告性侵，一篇「自稱」是當事受害女學生的文章這兩天在網路「瘋傳」，內容提及犯案過程、遭打壓、有輕生想法等情節，不過，針對這封投書文章，南投縣政府及當事學校昨天都表示無法證明真偽。

中央機關昨天晚間透過南投縣政府向受害女學生查證，確認這篇網路文章為「冒名、虛構」，並取得當事女學生同意發出聲明。iWIN網路內容防護機構今天表示，PTT及IG有民眾張貼有關「警察之子性侵事件被害者投書」，感謝關注與報導，經查證「並無投書」一事。

iWIN表示，請媒體協助降低此案報導熱度，特別是對被害人的報導，讓被害學生儘量回歸正常生活，專心準備考試，有機會重新開始生活，不要讓報導影響被害學生的情緒，毀了孩子重要時刻；另外，案件已由少年法庭移送地檢署偵辦中。

「iWIN網路內容防護機構」是依據兒童及少年福利與權益保障法第46條授權，由國家通訊傳播委員會邀請各目的事業主管機關，如衛生福利部、教育部、文化部、內政部警政署、經濟部工業局、經濟部商業司等共同籌設並委託民間成立的機構，任務在於維護兒少網路安全環境、推動業者自律、宣導網路正確觀念、受理有害兒少內容申訴。

據了解，女學生正擺脫過去，逐步踏回原本生活與學業軌道，目前正準備邁向人生下一階段，相關單位持續關心輔導女學生，而男學生則因官司纏身休學至今，因此，網路最新爆料指男學生透過繁星推薦錄取某國立大學的事，純屬錯假訊息

性侵 假訊息

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