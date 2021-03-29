性侵女客想賠25萬了事 累犯按摩師判4年

某養生會館按摩師魏翊晉被控性侵女客，他坦承犯案，不過，法官調閱魏的前科素行發現，魏去年案發後又犯一案，另涉性侵案件審理中，台北地院認為，魏的守法程度低，依強制性交罪判魏有期徒刑4年。可上訴。

魏是台北市中山區某養生會館的按摩師，被害人去年3月24日找魏按摩，魏先將雙手伸進被害人內衣裡撫摸胸部，經被害人出聲制止不聽，再將手伸進被害人內褲觸碰她的會陰處、下體，最後指侵被害人得逞，檢察官將魏起訴。

法院審理，魏坦承犯案，法官安排魏與被害人調解，魏願以25萬元與被害人和解，但被害人對魏提的條件，嚴辭拒絕。

法官調查發現，魏2016年因強制性交案被告，後來獲不起訴處分，雖不構成妨害性自主的前科，但魏未心生警惕，再犯本案。

此外，本案發生後，魏還是利用為女客人按摩的機會，先後2次搓揉、強吻女客人的胸部、乳房，又被檢察官起訴，目前還在審理，法官認為，魏一再以類似手法犯罪質相同的罪，顯見他對遵循法治的程度低。