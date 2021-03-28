涉嫌猥褻女高中生 男子遭檢方聲押禁見

賴姓男子猥褻高一女生，並自稱有刀要女學生陪葬，遭警方逮捕。 聯合報系記者王駿杰／翻攝

新竹賴姓男子前天在新竹火車站涉嫌猥褻一名高一女學生，警方展開調查，今天逮捕涉案的賴姓男子，訊後依恐嚇、妨害性自主罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

新竹市警察局第二分局表示，前天一名賴姓男子在新竹火車站涉嫌猥褻女學生，女學生將受害過程上傳社群軟體曝光，警方成立專案小組，依女學生所指賴男樣貌清查過濾，今天在凌晨在台中火車站逮捕到案。

這名當事人高一女學生在個人社群平台（IG）指出，26日晚間，她準備從火車站搭公車時，卻被賴男叫住，對方要她裸露身體等，所幸有一群男同學經過，趁機才逃離現場，她被嚇到腿軟。

警方調查，賴男後來躲回車站，還搭車往南走，經警方調閱監視器，在台中逮捕男子，賴男供稱，自己到新竹找工作，因情緒不佳想尋短，才上前找女學生搭話。

警方訊後依恐嚇、妨害性自主等罪嫌移送法辦，新竹地檢署今天傍晚複訊後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。