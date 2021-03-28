快訊

新增兩例境外確診！ 皆自菲律賓入境 1機場攔截確診

中南部高溫上看35度 解渴要等梅雨季、颱風季

涉嫌猥褻高一女學生 男子凌晨落網訊後送辦

中央社 / 新竹市28日

新竹賴姓男子前天在新竹火車站涉嫌猥褻一名高一女學生，警方獲報後展開調查，今天逮補涉案的賴姓男子，訊後依恐嚇、妨害性自主罪嫌送辦。

新竹市警察局第二分局表示，前天一名賴姓男子在新竹火車站涉嫌猥褻女學生，女學生將受害過程上傳社群軟體曝光，經媒體披露後，警方受理並成立專案小組，再依據女學生所指賴男樣貌，逐一清查過濾，也掌握賴男犯案路線，今天在凌晨在台中火車站逮補到案。

這名當事人高一女學生在個人社群平台（IG）指出，26日晚間，她準備從火車站搭公車時，卻被賴男叫住，對方要她裸露身體等，所幸有一群男同學經過，趁機才逃離現場，她被嚇到腿軟。

警方調查，賴男後來躲回車站，還搭車往南走，經警方調閱監視器，在台中逮補男子，賴男供稱，自己到新竹找工作，因情緒不佳想尋短，才上前找女學生搭話，警方訊後依恐嚇、妨害性自主等罪嫌移送法辦。

新竹 火車站

延伸閱讀

加拿大溫哥華傳持刀攻擊案 6人送醫凶嫌落網

嗆性侵女學生 新竹火車站前有惡狼

新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高中校長盼加強照明、巡邏

新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高一女生被逼口交機智脫身

相關新聞

手機偷拍女同事裙底風光 公司協理遭判拘役50天

屏東一名鄧姓男子任職內埔某公司業務協理，竟趁陳姓女同事不注意，持手機偷拍裙底，大腿等身體隱私部位，私自蒐藏觀賞。事後陳女...

嗆性侵女學生 新竹火車站前有惡狼

新竹火車站周邊前晚驚傳一名男子威脅高一女學生口交，還自稱有刀要脅女學生陪葬，女學生機警以拖延戰術，謊稱下體有婦女病，趁隙...

新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高中校長盼加強照明、巡邏

新竹火車站周邊昨晚驚傳1名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀，好在女學生機警脫身，並在IG寫下完整過程，呼籲其他學生...

新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高一女生被逼口交機智脫身

小心惡狼！新竹火車站周邊昨晚驚傳1名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀要女學生陪葬，女學生機警以拖延戰術，稱自己下體...

人妻借款被迫性服務93次支付利息 人夫求償判賠10萬

男子阿雄（化名）以妻子小蘋（化名）向阿忠（化名）借款，妻無法還清，阿忠要求以性服務支付利息，強拉小蘋至摩鐵性侵害，從20...

13歲少女稱遭性侵5次 頭次反抗後來說「好，隨便」

男子阿力（化名）借住在女友小春（化名）住處，趁機多次玷辱小春的13歲妹妹小秋（化名），小秋第一次遭性侵時反抗拒絕，後來阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。