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逼喝尿吃蟑螂、辣椒醬抹生殖器 桃少觀爆集體霸凌虐待
桃園少年觀護所爆發集體凌案，詹姓男子等4人欺負同房1名少年，在白飯摻洗碗精、洗面乳命他吃下，還強灌稀飯、逼喝尿吃蟑螂，甚至在生殖器抹辣椒醬、潑熱水，甚至拿牙刷性侵，變態行徑令人髮指，少年連遭虐2天向家人求助曝光，檢方依加重強制性交等罪嫌起訴詹等4人。
經調查，詹男、陳男、彭男及羅男當時均在桃少觀收容，卻長期霸凌所內1名少年，去年5月9日在舍房內拿剩下的白飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏等物，羅、詹還尿在裡頭，整碗逼少年連同化學物、穢物等全部吃下去，隔天又強灌整鍋稀飯、逼喝尿，在生殖器上塗辣椒醬、潑熱水。
眾人甚至以牙刷性侵少年、逼他吃蟑螂，凌虐手法相當殘忍變態。檢方訊時，帶頭的詹男稱有在白飯「加料」、叫少年吃蟑螂，但辯稱沒有逼他吃，另坦承用辣椒醬塗他生殖器，因對方喊痛才拿淋水降溫，否認用熱水潑，性侵部分也說僅在旁把風嘻笑，其餘人也互相推卸責任。
被害少年指證歷歷，驗傷發現他生殖器破皮紅腫，檢方認定詹等4人涉犯加重強制性交、凌虐少年及傷害等罪嫌，從重依加重強制性交起訴，建請依兒童及少年福利與保障權益加重其刑。
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