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新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高中校長盼加強照明、巡邏

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹火車站周邊昨晚驚傳1名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀，好在女學生機警脫身，並在IG寫下完整過程，呼籲其他學生注意，警方正全力追緝該名男子。該校校長昨晚獲悉此事肯定女學生機警，校內將加強宣導自我保護事項，但也坦言火車站周邊部分區域確實昏暗，希望相關單位加強巡邏與周邊照明，「讓路燈亮一點」。

案發地點在新竹站前的中華路上，是不少高中生搭車上下學必經之處，該校校長表示，昨晚發生該起女學生險遭性侵的事件後，自己就讀高中的女兒看見網路訊息，連忙告訴她，女學生導師也依規定通報校方，這名女學生反應機靈，但事發後一定會害怕，將請輔導室加強對女學生心理輔導。

校長也強調，上周三才透過月會提醒學生若遇到此類狀況要尋求自我保護，平時也會透過每周通報宣達，請學生隨身帶口哨或髮夾等物品防身，下周將請學務處再次宣導，請學生上下學不要分心滑手機，遇到突發狀況可到超商、車站等亮處求援。

不過該名校長也憂心，通學往返火車站的學生眾多，雖然火車站與客運站內燈火通明，但周邊部分區域確實昏暗，像是火車站左右兩側的照明就不足，希望相關單位重視，「讓路燈亮一點」，也希望警方能增加巡邏頻率，讓晚歸的學生能安心搭車。

新竹火車站附近的中華路上昨晚驚傳一名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀要女學生陪葬，女學生機警脫身。記者張裕珍／翻攝
新竹火車站附近的中華路上昨晚驚傳一名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀要女學生陪葬，女學生機警脫身。記者張裕珍／翻攝

火車站 新竹

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