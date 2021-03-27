新竹火車站周邊傳惡狼出沒 高中校長盼加強照明、巡邏

新竹火車站周邊昨晚驚傳1名男子威脅高一女學生要求口交，還自稱持刀，好在女學生機警脫身，並在IG寫下完整過程，呼籲其他學生注意，警方正全力追緝該名男子。該校校長昨晚獲悉此事肯定女學生機警，校內將加強宣導自我保護事項，但也坦言火車站周邊部分區域確實昏暗，希望相關單位加強巡邏與周邊照明，「讓路燈亮一點」。

案發地點在新竹站前的中華路上，是不少高中生搭車上下學必經之處，該校校長表示，昨晚發生該起女學生險遭性侵的事件後，自己就讀高中的女兒看見網路訊息，連忙告訴她，女學生導師也依規定通報校方，這名女學生反應機靈，但事發後一定會害怕，將請輔導室加強對女學生心理輔導。

校長也強調，上周三才透過月會提醒學生若遇到此類狀況要尋求自我保護，平時也會透過每周通報宣達，請學生隨身帶口哨或髮夾等物品防身，下周將請學務處再次宣導，請學生上下學不要分心滑手機，遇到突發狀況可到超商、車站等亮處求援。