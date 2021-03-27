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人妻借款被迫性服務93次支付利息 人夫求償判賠10萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿雄（化名）以妻子小蘋（化名）向阿忠（化名）借款，妻無法還清，阿忠要求以性服務支付利息，強拉小蘋至摩鐵性侵害，從2008年至2011年先後性侵93次，阿忠稱跳舞時認識小蘋，有發生性關係，但否認性侵，檢察官以罪嫌不足，予以不起訴處分，阿雄請求損害賠償，要求阿忠賠償新台幣150萬元，法官認過高，判決阿忠給付阿雄精神慰撫金10萬元。

阿雄主張，他與小蘋結婚22年，她於2008年認識阿忠，向阿忠借款100萬，但僅收受70萬，約定每月利息5000元。阿忠要求她還款，小蘋無法立即還清，阿忠要求她以性服務 支付利息，她不願意，阿忠強拉她上車載至摩鐵性侵害，經被害人提告，檢察官予以不起訴處分，被害人請求再議，被台中高分檢駁回再議確定。

阿雄又稱，阿忠以相同手段脅迫小蘋，自2008年8月13日至2011年9月29日止，期間對小蘋強制性交達93次，又於2019年初多次寄發存證信函騷擾小蘋，她無法承受壓力，始將遭阿忠高利貸及性愛影片脅迫發生性行為告知親友。他於去年拆封上聲議字處分書，始知此事，請求阿忠賠償損害。

阿忠辯稱，小蘋於2006年向他借款20萬元，1個月給付1萬，當時不知道她有配偶。因她喜歡跳舞，他很會唱歌，又在學跳舞，均由她載他去跳舞。2008年間小蘋因開餐廳需要資金，由阿雄以土地設定抵押權140萬元，向他借款，可知是阿雄向他借款。

阿忠並稱他與小蘋僅於2006年至2009年3月間發生性行為，之後就未再發生，剛開始平均1、2個月一次，後來比較少，平均2、3個月1次，

小蘋證稱，從2008年8月13日至2011年9月29日止，阿忠以她欠債不還理由，強迫與他發生90多次行為，地點有梧棲荷蘭村汽車旅館、沙鹿海德堡汽車旅館等地。檢察官偵訊時，阿忠坦承發生性行為，但是雙方心甘情願的。很多次去汽車旅館，還是小蘋開車帶他去的。

法官認阿忠侵害阿雄的配偶權，考量阿雄所受精神上痛苦程度、兩造身分、地位、經濟狀況等，認阿雄請求陳賠償慰撫金150萬元尚屬過高，應以賠償阿雄10萬元為適當。

男子阿雄以妻子小蘋向阿忠借款，妻無法還清，阿忠要求以性服務支付利息，要求阿忠賠償新台幣150萬元，法官認過高，判決阿忠給付阿雄精神慰撫金10萬元。圖／本報資料照
男子阿雄以妻子小蘋向阿忠借款，妻無法還清，阿忠要求以性服務支付利息，要求阿忠賠償新台幣150萬元，法官認過高，判決阿忠給付阿雄精神慰撫金10萬元。圖／本報資料照

性侵

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