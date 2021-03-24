老翁誆騙她卡到陰得收驚驅邪 按壓國中少女下體猥褻2次

69歲吳姓老翁涉嫌以「收驚驅邪」之名，猥褻國中少女，誆稱少女卡到陰，前往少女家中進行驅邪儀式，支開少女母親後，伸出手指按壓少女下體，猥褻2次得逞。士林地檢署認定，吳男對14歲以上未滿16歲女子猥褻，依法起訴。

據悉，國中少女母親認為女兒不聽管教，在少女阿姨介紹下找來69歲吳姓老翁收驚，吳翁誆稱家屬「她會這樣是因為卡到陰」於是前往少女家中進行收驚驅邪儀式。

起訴指出，2020年7月某日，吳翁進入少女家中，聲稱需要單獨和少女在房間進行儀式，在晚上6點至9點間，先後2次支開少女母親，要求少女脫下內褲到膝蓋位置，用手指按壓下體，更誆騙這是收驚方式。