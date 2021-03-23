女士官睡中間與2女同床 趁1女睡著玷辱另1女

女士官小潔（化名）去年與女網友小蘋（化名），以及小蘋的友人小芬（化名）一同出遊，當晚與小蘋、小芬3女同睡一張床，趁機指侵被害人小蘋得逞，經被害人提告，小潔否認犯行，法官以小潔曾傳LINE說「我知道我做出的事情已經無法挽回了，對不起我真的只能說對不起，我知道說在多也沒用，對不起我幹了畜生才會做的事情」，依強制性交罪將小潔判刑4年。可上訴二審。

判決書指出，小潔為現役軍人，去年1月間，透過網路交友軟體結識18歲少女小蘋，3月6日晚間，偕同小潔與小潔的朋友小芬友人出遊，次日凌晨一同返回小蘋位於台中市區的居所。

3月7日凌晨，小潔不顧被害人稱「不要」等語及推拒行為，親吻小蘋耳朵、脖子，徒手伸入被害人上衣內撫摸她的胸部、腰部及大腿，進而伸入小潔內褲內，指侵被害人小潔，強制性交得逞。經被害人報警處理。

小潔坦承與小蘋及小芬出遊，在小蘋居所留宿1 晚，且與小蘋同睡1 床，但否認強制性交犯行，辯稱「我當晚睡著時，小蘋、小芬均尚未就寢，我對事情經過均無記憶，係因隔日起床見2女神情怪異，由小芬告知後，我好像有摸到小蘋胸部及私密處，才向小蘋道歉」。

證人小芬證稱「案發當日是小蘋先睡，小潔睡在中間，我最後睡。小潔當時發酒瘋，意識清楚知道自己在做什麼，但講話有些含糊。凌晨時因為發現床在晃動，且聽到小蘋說不能這樣，所以被吵醒而起身查看，問小蘋發生什麼事，小蘋沒有回應，因為房內開小夜燈，有看到小潔背對我抱著小蘋，小潔的手在小蘋肚子的位置」。