快訊

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

性侵案網友涉洩個資平台被罰 南投縣府：可訴願

中央社 / 南投縣23日電

南投一名警察兒子涉性侵案，網友散布當事人個資，巴哈姆特、Dcard網站因未刪完涉揭露個資文章，南投縣政府開罰，引發網友熱議。縣政府今天指出，網路平台有疑義可提訴願。

南投縣政府警察局草屯分局一名警察就讀高中的兒子去年被同校女學生提告性侵，加害人及其父親、被害女學生、當事學校等資料當時在網路大量傳播，全案進入司法審理，監察委員也立案調查，其中更「要求縣府清查」網路留言有無違法之處。

當時巴哈姆特、Dcard、PTT批踢踢實業坊等多個網站都有網友散布大量加害人、被害人雙方個人資料，南投縣政府社會及勞動處去年10月到12月多次函請網站刪除相關文章。

巴哈姆特、Dcard雖已刪除大部分內容，但仍有少數文章未移除，南投縣政府依兒童及少年福利與權益保障法第46條、第94條各罰6萬元並命限期改善。

有媒體指巴哈姆特面對縣府函文要求，卻「拒刪文」、「消極處理」。巴哈姆特對此昨天晚間發聲明強調重視兒少權益，未拒絕刪文，並說明與縣政府承辦人員溝通後的做法。

對此，南投縣政府社勞處今天指出，知道網站已刪除大部分文章，也未指巴哈姆特「拒絕刪文」。

社勞處表示，尊重、支持民眾的監督及網路言論自由，此案主要針對「揭露個資」文章予以處理，是依據兒童及少年福利與權益保障法第46條相關規定辦理，縣府了解民眾疑慮，若網路平台對裁罰有疑義，可向法令中央主管機關衛生福利部提起訴願。

巴哈姆特、Dcard網站各被罰6萬元後，南投縣長林明溱臉書（Facebook）專頁遭近千名網友「進攻」，甚至一名徐姓男子今天前往南投縣政府陳情，要求撤銷裁罰。

徐男表示，希望中央修法能允許揭露加害人個資，如同可公布違法托嬰中心、不適任托育人員，用網路公審來懲罰加害人。

個資 Dcard

延伸閱讀

南投埔里台灣之心吉祥物出爐 「噗哩」今見客

女兒以公務電腦查個資被訴 竟是為喪偶父親查女友背景

影／日出勝地金龍山護理師登山卻遭洗劫 南投警逮搶匪

浩鼎案逆轉／監委不同意見書「無罪仍得懲戒」

相關新聞

他「男扮女裝」幫男生口交判2年 法官：被害人很難堪

洪姓男子「男扮女裝」在KTV男廁幫男生口交，被控性侵。法院審理，洪稱，是應被害人要求口交，被害人稱自己喝了酒，一開始以為...

半夜當女友面性侵兩閨蜜 法官重判惡男8年：No means No

林姓男子與同公司女友小華（化名）一起幫公司辦活動，後來小華找來兩名閨蜜小珍、小甜（化名）協助，4人一起入住屏東某間民宿，...

裸睡下體突有「異物感」 遭男友父親塞指頭她嚇壞了

林姓男子見兒子帶女友回家過夜，趁著兩人都睡著時偷溜進房間，朝女子摸胸、大腿猥褻甚至以手指性侵，對方察覺下體「有異物感」驚...

約炮男模變「噁心的肥宅」 女掀眼罩嚇到報案獲賠40萬

郭姓男子3年前在交友軟體上盜用男模特兒的照片和20歲女子約炮，他謊稱有特殊癖好，要求女子戴眼罩嘿咻，未料女子過程中掀開眼...

她被乾哥性侵5天後輕生亡 軍人判賠243萬元

張姓軍人被控性侵乾妹，乾妹5天後自殺，張一審被依「現役軍人犯強制性交致人自殺罪」判12年10月徒刑，但高等法院認定乾妹自...

影／中年男竟大膽在公車上指侵OL 司機開到派出所逮人

彭姓男子昨晚在公車上指侵年輕女乘客，被害女子最初被嚇到不知如何是好，最後忍不住大聲呼救，公車司機聞訊直接開到派出所報案逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。