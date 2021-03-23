性侵案網友涉洩個資平台被罰 南投縣府：可訴願

南投一名警察兒子涉性侵案，網友散布當事人個資，巴哈姆特、Dcard網站因未刪完涉揭露個資文章，南投縣政府開罰，引發網友熱議。縣政府今天指出，網路平台有疑義可提訴願。

南投縣政府警察局草屯分局一名警察就讀高中的兒子去年被同校女學生提告性侵，加害人及其父親、被害女學生、當事學校等資料當時在網路大量傳播，全案進入司法審理，監察委員也立案調查，其中更「要求縣府清查」網路留言有無違法之處。

當時巴哈姆特、Dcard、PTT批踢踢實業坊等多個網站都有網友散布大量加害人、被害人雙方個人資料，南投縣政府社會及勞動處去年10月到12月多次函請網站刪除相關文章。

巴哈姆特、Dcard雖已刪除大部分內容，但仍有少數文章未移除，南投縣政府依兒童及少年福利與權益保障法第46條、第94條各罰6萬元並命限期改善。

有媒體指巴哈姆特面對縣府函文要求，卻「拒刪文」、「消極處理」。巴哈姆特對此昨天晚間發聲明強調重視兒少權益，未拒絕刪文，並說明與縣政府承辦人員溝通後的做法。

對此，南投縣政府社勞處今天指出，知道網站已刪除大部分文章，也未指巴哈姆特「拒絕刪文」。

社勞處表示，尊重、支持民眾的監督及網路言論自由，此案主要針對「揭露個資」文章予以處理，是依據兒童及少年福利與權益保障法第46條相關規定辦理，縣府了解民眾疑慮，若網路平台對裁罰有疑義，可向法令中央主管機關衛生福利部提起訴願。

巴哈姆特、Dcard網站各被罰6萬元後，南投縣長林明溱臉書（Facebook）專頁遭近千名網友「進攻」，甚至一名徐姓男子今天前往南投縣政府陳情，要求撤銷裁罰。

徐男表示，希望中央修法能允許揭露加害人個資，如同可公布違法托嬰中心、不適任托育人員，用網路公審來懲罰加害人。